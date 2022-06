Alguien ha cobrado el paro hoy

Por staff

29/06/2022

Si has llegado hasta aquí es porque una vez se ha cumplido el plazo en el que se te debe de realizar el ingreso de tu prestación por desempleo, no te ha llegado el ingreso o simplemente se te ha ingresado menos cantidad de la estimada. Por este motivo, pueden ser varios los motivos por los cuales ha podido ocurrir esto.

Causas por las cuales no se ha cobrado el paro

Las principales causas por las cuales a lo mejor no has cobrado tu prestación por desempleo son las siguientes:

Se ha terminado el plazo de tu prestación.

Te han hecho un pago que no era correcto y ahora se ha compensado.

La administración pública está imponiendo algún tipo de sanción.

Has comenzado a trabajar de nuevo.

Te han reconocido algún tipo de pensión por parte de la Seguridad Social.

Cuentas con algún impago.

El día de pago cae en fin de semana o festivo nacional.

Por este motivo, a continuación, vamos a analizar los posibles motivos con todo lujo de detalle.

Agotamiento de la prestación por desempleo

Cuando el período para el cual tenías concedida la prestación finaliza, deberás de tener en cuenta que esto puede depender por varios factores, el tipo de ayuda que estás percibiendo o la prestación simplemente ha terminado y ya no puede ser prorrogable.

Te han hecho un pago que no es correcto y ahora se ha compensado

El SEPE puede ser que detecte que se te ha realizado un pago de manera irregular y por este motivo se descuente de la mensualidad de la siguiente prestación.

En este caso, el SEPE va a retener la cantidad hasta que el error quede totalmente subsanado.

Si te ha pasado esto y no puedes hacer frente al pago de esta forma, puedes solicitar el fraccionamiento.

Te han puesto algún tipo de sanción

Si has incumplido con alguna de tus obligaciones para recibir la prestación, puede ser que por este motivo no cobres tu paro o cobre solamente una parte.

Las sanciones están recogidas dentro de un sistema que se establece según la gravedad o falta y estos suelen ser de tres tipos:

Leve.

Grave.

Muy grave.

Has comenzado a trabajar

En la mayoría de los casos, el subsidio por desempleo no es compatible con el trabajo. Si has comenzado a trabajar en algún sitio, además el empleador te ha dado de alta es posible que por este motivo no hayas cobrado el paro.

Te han reconocido a algún tipo de pensión por parte de la Seguridad Social

Hay pensiones de la Seguridad Social, que son incompatibles con las prestaciones por desempleo. Puede que este sea el principal motivo por el cual has dejado de cobrar tu prestación por desempleo.

Cuentas con algún impago

En este caso se suspende la prestación por algún motivo, como por ejemplo, haber empezado a trabajar y el beneficiario no ha pedido la reactivación.

El día de pago cae en fin de semana o festivo

Cuando el día de pago coincide con los fines de semana o días que son festivos nacionales, es probable que no se haga efectivo el pago por parte de la entidad bancaria hasta el siguiente día laboral.

Porque he cobrado menos de paro

También se pueden dar las siguientes circunstancias: