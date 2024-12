All-Inclusive Talent: El nuevo programa de inclusión laboral de Royalton Resorts en República Dominicana

11/12/2024

PUNTA CANA, República Dominicana, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino, se convirtió en el escenario del lanzamiento de “All-Inclusive Talent”, un innovador programa de inclusión laboral que refuerza el compromiso de la marca con la diversidad y la inclusión en la industria hotelera. Este proyecto representa un paso significativo hacia la creación de un entorno laboral más equitativo y accesible, alineado con los valores de la marca.

El evento, que congregó a representantes del sector turístico, medios de comunicación y aliados estratégicos como CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidad), estuvo marcado por emotivos discursos y momentos clave que destacaron la relevancia de crear oportunidades laborales inclusivas. Durante su intervención, Daniel Lozano, Vicepresidente Senior de Operaciones de Blue Diamond Resorts, expresó:

“En Royalton Luxury Resorts, la excelencia va más allá del lujo de nuestras instalaciones; está en nuestra capacidad de transformar vidas, derribar barreras y demostrar que el talento no tiene límites. Este programa no solo beneficia a nuestros nuevos anfitriones, sino también a sus familias y comunidades, generando un impacto positivo que trasciende nuestras puertas.”

Durante el evento, se dio la bienvenida a más de 60 nuevos integrantes, incluidas personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y motora, que se suman a las operaciones de Royalton Punta Cana, Hideaway at Royalton Punta Cana, Royalton Splash Punta Cana, Royalton Bavaro y Royalton CHIC Punta Cana. Además, algunos de los nuevos anfitriones compartieron sus experiencias personales, destacando cómo este programa les ha brindado nuevas oportunidades y confianza para desarrollarse profesionalmente.

All-Inclusive Talent ha sido desarrollado en colaboración con instituciones como el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, la Fundación Dominicana de Ciegos y la Fundación Gissell Eusebio, reflejando un esfuerzo conjunto para generar oportunidades laborales y fomentar la inclusión.

Con la visión de expandir esta iniciativa a otros destinos de la marca, All-Inclusive Talent refleja el compromiso de Blue Diamond Resorts, la compañía que gestiona Royalton Luxury Resorts, de seguir liderando el camino hacia una industria hotelera más equitativa y humana en cada destino donde tiene presencia.

