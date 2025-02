Altice Labs anuncia nueva patente para configuración de redes FTTH

08/02/2025

(Portugal) Altice Labs, empresa del Grupo Altice, desarrollador de soluciones avanzadas de redes y conectividad, productos y servicios digitales, anuncia la concesión de una nueva patente europea titulada “Method for Configuring a FTTH Distribution Network Cell ”, destacando su continuo compromiso con la optimización de las redes de telecomunicaciones. La patente aborda métodos para configurar celdas de red FTTH (Fiber to the Home), centrándose en optimizar el uso de puertos GPON (Gigabit Passive Optical Network) en áreas residenciales de baja densidad y en pequeñas y medianas empresas.

En topologías FTTH convencionales y en condiciones de diferentes tasas de penetración esperadas, los puertos y divisores GPON pueden estar subutilizados. La solución propuesta por Altice Labs permite la activación gradual de puertos GPON en las Oficinas Centrales a medida que aumenta la adopción por parte de los clientes, optimizando el uso de los puertos GPON en función de la tasa de penetración definida por el operador y reduciendo los costos operativos asociados. La invención también incorpora algoritmos que garantizan una cobertura de red uniforme optimizando los costes.

La estrategia de “pay-as-you-grow” permite a los operadores reducir los costos iniciales ajustando la expansión de la infraestructura según la demanda del mercado. Esto significa que la infraestructura se puede ampliar gradualmente según sea necesario sin incurrir en grandes gastos iniciales. Las ventajas incluyen una mejor utilización de los recursos de la red, una mayor resiliencia ante fallas y una planificación dinámica de la infraestructura.

Esta invención de Altice Labs es el resultado de un trabajo multidisciplinario y cercano de operadores, diseñadores y constructores de redes, permitiendo la resolución de desafíos prácticos y concretos, y ya está incorporada a la suite NOSSIS OSS de Altice Labs, permitiendo que todos los clientes se beneficien de sus ventajas.La invención también tiene aplicaciones en marcha en Estados Unidos y Brasil, lo que indica el potencial global de esta innovación.

