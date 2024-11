Altice Labs reconocido por la Guía de Mercado Gartner 2024

Por staff

30/11/2024

(Latam) Altice Labs, una empresa del Grupo Altice, está reconocida por la Guía de Mercado Gartner 2024 como CSP Service and Network Assurance Solutions, soluciones de aseguramiento de servicio y red en entornos de red físicos, virtuales o híbridos. NOSSIS One Assurance es una solución avanzada de Altice Labs diseñada para el monitoreo de servicios y redes de extremo a extremo (E2E).

Proporciona diagnósticos precisos, KPI de rendimiento precisos, detección automatizada de la causa raíz y gestión de tickets operativos. Estas capacidades mejoran la experiencia del cliente y la eficiencia operativa a través de un monitoreo proactivo y acciones preventivas automatizadas.

Esta solución es una parte integral del paquete NOSSIS One, que es una plataforma OSS integral que abarca los módulos NOSSIS One Inventory, NOSSIS One Fulfilment y NOSSIS One Assurance. Estos módulos admiten operaciones autónomas y automatizadas con un enfoque AIOps, lo que los convierte en una herramienta sólida para la gestión de redes modernas.

“Creemos que este reconocimiento da fe del poder de la innovación y la tecnología desarrollada en Altice Labs, con soluciones que mejoran los procesos de nuestros clientes de principio a fin”, destaca Cleverson Novo, Director General Latam de Open Labs, filial de Altice Labs en América Latina.

