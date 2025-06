Altman: Pronto caminarás rodeado de robots

05/06/2025

(EEUU) Sam Altman ha asegurado en una entrevista para Bloomberg Originals lo que personas como Bill Gates han pronosticado durante meses.

Reconoció que la IA “definitivamente va a cambiar muchos trabajos” y que “va a eliminar algunos totalmente”, incluso mientras genera nuevos roles.

Según el CEO de OpenAI, la inteligencia artificial ya está reconfigurando el panorama laboral y lo hará aún más profundamente en los próximos años. “Va a eliminar algunos trabajos totalmente”, dijo con naturalidad, subrayando que no se trata de una hipótesis futurista sino de una realidad que se aproxima. Las tareas más rutinarias, repetitivas o basadas en reglas claras son las primeras en ser absorbidas por los sistemas de IA.

“La gente aún tiene miedo”, lamentaba el creador de ChatGPT. Lo que empezó como asistentes virtuales y algoritmos de recomendación, podría terminar en convertirse en un robot humanoide con el que convivir.

“El primer día que vayas caminando por la calle y haya como siete robots que pasan a tu lado y haceiendo las cosas se va a sentir muy sci fi, pero será pronto”, aseguró.

“Esto es lo que siempre ha pasado con la tecnología”, afirmó. Así como la automatización industrial creó operadores de maquinaria o ingenieros de procesos, la IA está abriendo espacio para ingenieros de aprendizaje automático, supervisores de modelos, diseñadores de interacción humano-máquina y otros perfiles inéditos hace una década.

El CEO de OpenAI asegura que en unos años podrán caminar por las calles junto a los humanos, trabajar en oficinas o encargarse de tareas del hogar.

El problema, según Altman, no es tanto el cambio como la velocidad del cambio. La historia ha demostrado que las economías tienden a adaptarse, pero lo hacen lentamente. La IA, en cambio, avanza a ritmo de software: rápido, global y con bajo costo marginal. Ese desfase puede dejar fuera del sistema a millones de trabajadores que no logren reconvertirse a tiempo. Por eso, la transición requiere no solo innovación, sino políticas activas de empleo, educación y protección social.

Empresas como Figure, Tesla o Sanctuary AI ya desarrollan prototipos funcionales de robots con forma humana capaces de caminar, manipular objetos y ejecutar tareas complejas. Para Altman, será un punto de quiebre psicológico: una experiencia visceral que marcará la diferencia entre la teoría y la realidad.

En paralelo, OpenAI construye Stargate, una gigantesca planta de IA en Texas. Con una inversión inicial de 100.000 millones de dólares, el proyecto apunta a convertirse en uno de los centros de datos más potentes del mundo, usando tecnología avanzada de procesamiento gráfico (GPU) y sistemas de enfriamiento eficientes.

La primera fase estará lista para mediados de 2026, y su capacidad energética será impresionante: 1,2 gigavatios, equivalente al consumo de 750.000 hogares. Sin embargo, el propio equipo reconoce que lograr un suministro completamente libre de carbono es, por ahora, imposible.

A pesar del despliegue financiero y tecnológico, el futuro de Stargate permanece incierto. Bloomberg destaca que la industria ha atravesado múltiples ciclos y que la inteligencia artificial aún plantea interrogantes. Como concluyó Sam Altman: “Nadie sabe qué hay al otro lado de ese portal”.

