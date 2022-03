Álvarez-Pallete: “A los reguladores se les paró el reloj en el siglo pasado”

Por staff

22/03/2022

José María Álvarez-Pallete López es un economista y empresario español, presidente ejecutivo de Telefónica desde el 8 de abril de 2016. Desde el 31 de enero de 2022 ocupa la presidencia de la GSMA.​

“La regulación está anclada en el siglo pasado porque se les paró el reloj a los reguladores. Es el momento de decidir cómo queremos que esto pase”, ha expresado Álvarez-Pallete, en un discurso durante un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

El presidente de Telefónica ha señalado que las reglas actuales no están pensadas para un mundo en el que cada vez es más difícil distinguir las fronteras entre el mundo físico y el digital y en el que los datos se han convertido en nuevo factor de producción de la economía.

Los reguladores porque “no llegan a comprender la magnitud de los que está ocurriendo” y ha remarcado que no sólo están mal definidas las reglas de competencia, sino también las que regulan la “coexistencia” entre empresas.

Álvarez-Pallete ha insistido en que las reglas de la competencia “están mal definidas” porque fueron pensadas “para un mundo físico” y no para un mundo digital, como el actual, en el que el 40% del tráfico de los datos que pasan por la red de Telefónica son máquinas y el 25% es cibercrimen.

Ver más: Álvarez-Pallete: “Europa tiene que revisar su regulación para afrontar la revolución 5G”

Pallete ha subrayado que en Telefónica no piden que se regule a los nuevos actores del mercado. “Si ellos no están regulados y compiten en lo mismo que yo, que me desregulen a mí, porque si no estamos compitiendo en desigualdad de oportunidades”, ha explicado.

La definición de mercados relevantes está mal hecha. Con quien compito yo no es solo con Vodafone, MásMóvil, Digi u operadores móviles virtuales, sino con cualquiera de estas plataformas. Y en la televisión no solo compito con Orange sino también con las plataformas de ‘streaming’ y no están definidas en las cuotas de mercado”, ha insistido el presidente de la multinacional.

“Esta revolución, como la industrial, ha generado un nuevo factor de producción que son los datos y que tiene como valor la privacidad. Ha surgido un nuevo valor de producción pero como no sabemos cuánto valen los datos, los damos gratis“, ha añadido.

La reclamación no es nueva, tanto Telefónica como el resto de compañías de telecomunicaciones españolas han pedido en reiteradas ocasiones normas que provoquen que los operadores tradicionales contribuyan de la misma forma que las nuevas plataformas.