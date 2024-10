Álvarez-Pallete: La IA aportará el 15% del crecimiento de Telefónica hasta 2027

Por staff

14/10/2024

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, ha afirmado que las diversas aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) generarán el 15% del crecimiento de los ingresos de Telefónica de aquí al año 2027.

Durante su intervención del miércoles 9 en el evento Future of Finance de Bloomberg, celebrado en Madrid, Álvarez-Pallete ha subrayado el compromiso de la compañía con la tecnología cognitiva, asegurando que el impacto de la IA en los resultados financieros será “muy claro y tangible”.

El máximo ejecutivo de la multinacional española ha destacado, en el mismo foro, media docena de actividades de los operadores de telecomunicaciones en las que la IA desempeña un papel fundamental en la mejora de los procesos y la eficiencia. En el caso de Telefónica, el grupo ya ha identificado 650 aplicaciones específicas de esta tecnología.

Entre las ventajas de la IA, los algoritmos “ayudan a Telefónica a retener clientes y a predecir mejor el tráfico de red”. Otras aplicaciones útiles de la IA están relacionadas con la reducción de la tasa de abandono de clientes (churn), gracias a su capacidad para predecir comportamientos antes de que ocurran. En este sentido, Álvarez-Pallete ha señalado que su empresa presenta el nivel más bajo de pérdida de abonados de los últimos 20 años.

El presidente de Telefónica también ha resaltado la estrategia compartida por muchas empresas de telefonía y acceso a Internet de “proporcionar servicios digitales”, siguiendo el ejemplo de algunos de los grandes éxitos de los gigantes tecnológicos. “Ante la disminución de los beneficios y de la rentabilidad de las inversiones, las operadoras buscamos diversificar nuestras fuentes de ingresos”, reconoce Álvarez-Pallete, según Bloomberg.

El mismo medio, citado por elEconomista, indica que “la IA también ha permitido a la compañía prever dónde será necesaria más capacidad de red para optimizar las inversiones”, aunque “el crecimiento de la IA generativa también ha generado nuevos costes para el sector de las telecomunicaciones”.

En opinión de Álvarez-Pallete, las nuevas exigencias tecnológicas obligan a Telefónica a invertir en infraestructuras adicionales, a pesar de que los principales usuarios —las grandes empresas tecnológicas— no pagan más por ello. “Nos vemos obligados a invertir en lugares que no somos capaces de monetizar. A medida que desplegamos la red, más del 50% de su capacidad la consumen seis actores que no pagan nada por utilizarla”, concluye el directivo.

