Amar Maletira nombrado director ejecutivo de Rackspace Technology

26/09/2022

SAN ANTONIO, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), una empresa líder en soluciones de tecnología en la nube, anunció hoy el nombramiento de Amar Maletira como director ejecutivo. El Sr. Maletira, que ejerce como presidente y director financiero de Rackspace Technology desde noviembre de 2020, asumió sus responsabilidades con fecha inmediata.

David Sambur, codirector de capital privado de Apollo Global Management y presidente del directorio de Rackspace Technology, dijo: “Amar trae consigo una vasta experiencia en gestión y liderazgo, y a lo largo de su carrera, ayudó a transformar varios negocios de tecnología multimillonarios. Además su colaboración fue fundamental para el desarrollo de la nueva dirección estratégica y modelo operativo de Rackspace Technology. Creemos que su nombramiento como director ejecutivo nos permitirá mejorar y acelerar la implementación de nuestra nueva estrategia futura”.

El Sr. Maletira agregó: “Agradezco al directorio la oportunidad de liderar Rackspace Technology. Estoy muy entusiasmado con el camino por recorrer y espero liderar la empresa en su transición a nuestra nueva estrategia y modelo operativo. Empoderados por nuestra sólida cultura de Racker y dedicación a impulsar Fanatical Experience® para nuestros clientes, creemos que la implementación de nuestra estrategia establecerá la empresa como líder del sector”.

El Sr. Maletira es un líder global de negocios centrado en el cliente con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica y operacional, liderazgo transformacional, ventas, desarrollo de negocios y gestión general. Anteriormente a unirse a Rackspace Technology, fue director financiero de Viavi Solutions. En Viavi, realizó una transformación de la empresa de gran éxito, impulsando la disciplina de ejecución, avanzando el negocio de forma orgánica e inorgánica, realineando la estructura de capital y recuperando la confianza del inversor. Anteriormente, trabajó en Hewlett-Packard durante 15 años, donde ocupó varias posiciones, incluyendo como director financiero de servicios empresariales para las Américas.

El Sr. Maletira obtuvo un MBA de la University of Michigan, The Ross School of Business y una licenciatura en ingeniería de Karnataka University, Gogte Institute of Technology.

Además del cargo de director ejecutivo, el Sr. Maletira continuará como director financiero hasta que se nombre un director financiero permanente. La empresa iniciará la búsqueda inmediata de un director financiero permanente.

El director ejecutivo saliente, Kevin Jones asumirá el rol de asesor operativo con Apollo. El Sr. Sambur agregó: “A nombre de todo el directorio, quiero agradecer a Kevin por su colaboración en Rackspace Technology durante los últimos tres años y medio. Esperamos trabajar conjuntamente en su nuevo rol”.

Por separado, la empresa anunció que espera que los resultados financieros del tercer trimestre de 2022 estén dentro del rango de guía previamente anunciado de $ 769-$ 779 millones para ingresos; $ 733- $ 741 millones para ingresos básicos; $ 73-$ 77 millones para ganancias operativas no GAAP; y $ 8-10 centavos por acción para ganancias no GAAP por acción. Se espera que los resultados financieros para el trimestre se anuncien en noviembre.

Teleconferencia y transmisión web

Rackspace Technology conducirá una breve conferencia telefónica para inversores hoy, 26 de septiembre de 2022, a las 8:00 a. m. CT / 9:00 a. m. ET. No habrá sesión de preguntas y respuestas durante la llamada.

Las partes interesadas pueden acceder a la conferencia telefónica de la siguiente manera:

Tema: Llamada de inversionistas – Septiembre de 2022

Haga clic en el siguiente enlace para unirse al seminario web:

https://rackspace.zoom.us/j/97863742323?pwd=R0tteXE2TVVNVmxtOE1VMHlTaE03UT09

Contraseña: 421357

O iPhone un toque (Código EUA): +13462487799,97863742323# o +16694449171,97863742323#

O Teléfono:

+61 (0) 2 8015 2088 (Código Australia)

+49 (0) 30 3080 6188 (Código Alemania)

+852 5808 6088 (Código Hong Kong)

+52 554 161 4288 (Código México)

+31 (0) 20 241 0288 (Código Países Bajos)

+41 (0) 31 528 0988 (Código Suiza)

+44 (0) 20 3695 0088 (Código Reino Unido)

+1 647 374 4685 (Canadá)

+1 408 638 0968 (Código USA)

+1 646 558 8656 (Código USA)

ID de Webinar: 978 6374 2323

Números internacionales disponibles: https://rackspace.zoom.us/u/acwvdeXQd9

