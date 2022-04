Amazon con la soga al cuello

Por staff

29/04/2022

Amazon.com, Inc. es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad de Seattle, Washington. Su lema es: From A to Z.

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ha registrado unos números rojos de 3.844 millones de dólares (unos 3.659 millones de euros al cambio actual) durante el primer trimestre del año, según ha informado la empresa este jueves. El resultado es peor al esperado por los analistas, según informa Bloomberg, que preveían un considerable descenso del beneficio neto del 17%, hasta los 6.722,5 millones de dólares (6.402,6 millones de euros al cambio actual).

La razón: La compañía atribuyó la pérdida de 7.600 millones de dólares como consecuencia de su inversión en el fabricante de automóviles eléctricos Rivian Automotive. Rivian, en la que Amazon lideró una inversión de 700 millones de USD en 2019, ha visto caer sus acciones en más del 75 % desde su exitosa salida a bolsa en noviembre de 2021.

Por otra parte “la pandemia y la posterior guerra en Ucrania han traído un crecimiento y desafíos inusuales”, dijo en un comunicado el CEO de Amazon, Andy Jassy.

Los ingresos de la compañía se incrementaron hasta los 116.400 millones de dólares, una cifra, esta sí, en línea con las expectativas de Wall Street, que esperaban unos ingresos de 116.434 millones de dólares (unos 110.894 millones de euros al cambio actual).

De esta forma, el gigante norteamericano ha aumentado su cifra de negocio un 7% respecto al primer trimestre de 2021, un periodo marcado por la pandemia. De todas formas, es el menor aumento de los ingresos que la compañía ha registrado en los últimos 20 años.

Las ventas de Amazon en Norteamérica alcanzaron los 69.244 millones de dólares (65.849 millones de euros), lo que implica un incremento del 7,6% en un año, al tiempo que los ingresos internacionales de la multinacional sumaron 28.759 millones de dólares (27.349 millones de euros), un 6,2% menos.

“Hoy, dado que ya no estamos persiguiendo la capacidad física o de personal, nuestros equipos están totalmente enfocados en mejorar la productividad y la eficiencia de costos en toda nuestra red de cumplimiento (…) Vemos un progreso alentador en una serie de dimensiones de la experiencia del cliente”, concluyó en el comunicado.

El beneficio operativo, este ascendió a 3.700 millones de dólares (unos 3.522 millones de euros al cambio actual), lo que supone un fuerte descenso respecto al registrado hace un año, cuando fue de 8.900 millones de dólares (unos 8.472,3 millones de euros).

Este es otro parámetro que se ha situado muy por debajo de lo que esperaba el mercado, que pronosticaba un beneficio operativo de 5.430 millones de dólares (5.171 millones de euros).