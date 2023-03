Amazon Fire TV: nuevos tamaños, nuevo modelo y nueva experiencia de usuario

Por staff

25/03/2023

Amazon anunció la expansión de su familia de televisiones fabricadas por Amazon. La línea de TVs fabricadas por Amazon ahora incluirá tres nuevos tamaños en la Fire TV Serie Omni QLED, que incluye la experiencia Fondo Ambiental, y presenta la asequible Fire TV Serie 2 con precios desde los $199.99. Amazon también está lanzando sus televisiones fabricadas por Amazon en más países, trayendo la serie Serie Omni QLED, la Fire TV Serie 4 y la nueva Fire TV Serie 2 al Reino Unido, Alemania y México por primera vez.

“Seguimos recibiendo comentarios por parte de los clientes de que la mayoría de las televisiones inteligentes simplemente no son tan inteligentes y están recurriendo a Fire TV para obtener una experiencia de televisión verdaderamente intuitiva. Con más de 200 millones de reproductores de streaming y televisiones inteligentes vendidos en todo el mundo, nuestro enfoque incansable en hacer que las televisiones sean realmente inteligentes está resonando entre los clientes de todo el mundo. De hecho, las televisiones son el segmento de más rápido crecimiento en el negocio de Fire TV”, dijo Daniel Rausch, Vicepresidente de Entretenimiento, Dispositivos y Servicios en Amazon. “Cuando a los clientes les encanta algo, lo duplicamos. Estamos emocionados no solo de llevar nuestra experiencia Fire TV Fondo Ambiental a más habitaciones del hogar ofreciendo varios tamaños de pantalla en la Serie Omni QLED, sino también de permitir que los clientes obtengan una televisión inteligente Fire TV por tan solo $199.99 con la nueva Serie 2. No podemos esperar a saber qué piensan los clientes”.

Fire TV Serie Omni QLED – nuevos tamaños que llevan la experiencia de Fondo Ambiental a cualquier espacio, en cualquier hogar

La popular Fire TV Serie Omni QLED, con la experiencia Fondo Ambiental, ahora estará disponible en tres nuevos tamaños: 43”, 50” y 55”. Con nuevos tamaños más pequeños, los clientes podrán disfrutar de la experiencia Fondo Ambiental en cualquier espacio, en cualquier habitación. La Omni QLED cuenta con una impresionante pantalla 4K Quantum Dot Technology (QLED) con atenuación local de matriz completa de hasta 96 zonas, además de compatibilidad con Dolby Vision IQ y HDR10+ adaptativo, lo que brinda una experiencia cinematográfica inmersiva. La línea también cuenta con tecnología de campo lejano incorporada, lo que permite a los clientes encontrar aplicaciones, descubrir programas, administrar la reproducción y controlar Fondo Ambiental con controles manos libres de Alexa desde cualquier lugar de la habitación.

Fire TV Fondo Ambiental – añadiendo cientos de imágenes de alta calidad y arte dinámico

La experiencia Fire TV Fondo Ambiental de la serie Omni QLED transforma la televisión en un dispositivo siempre inteligente. Cuando no está transmitiendo, la serie Omni QLED usa sensores de presencia incorporados para detectar cuando una persona ingresa a la habitación y así cambiar de manera inteligente a Fondo Ambiental, que usa el poder de Alexa para mostrar información útil. Con Fondo Ambiental, los clientes pueden acceder con un simple vistazo a información como su agenda con Calendarios y Recordatorios, dejar Notas Adhesivas para sus miembros de la familia, controlar otros dispositivos inteligentes compatibles como un termostato o un timbre Ring, reproducir música y mucho más.

Ver más: Llega el nuevo moto e13

Sin necesidad de suscripción mensual, la serie Omni QLED también puede convertir tu televisión en una galería de arte en casa. Hoy, Fondo Ambiental agregó cientos de imágenes nuevas a su colección de más de 1,700 obras de arte gratuitas con calidad de galería, y amplió su colección de instituciones famosas como la Galería Nacional de Arte y el Instituto de Arte de Chicago para incluir piezas de las Galerías Nacionales de Escocia, el Museo Nacional de Gales, la Pinacoteca Moderna de Munich y más. Puedes obtener información sobre cualquier colección de arte preguntando: “Alexa, ¿quién pintó esto?” o “Alexa, cuéntame más sobre esta obra de arte”. A finales de este año, Fondo Ambiental también contará con arte dinámico, un nuevo concepto de arte que se adapta al entorno actual. Según la hora del día, la temperatura, el clima y otros factores, el arte dinámico responde a su entorno para mostrar piezas de arte únicas y personalizadas que siempre están evolucionando.

La totalmente nueva Fire TV Serie 2

La nueva Fire TV Serie 2 cuenta con tamaños de 32″ y 40″ diseñados para todas las habitaciones sin importar qué tan grande sea, como la sala familiar, la cocina o el dormitorio. La línea ofrece un gran rendimiento y la potencia de Alexa a un precio asequible, al tiempo que brinda acceso a más de un millón de películas y episodios de TV de servicios populares. La Fire TV Serie 2 de 32″ da vida a películas y programas en resolución HD, mientras que la de 40″ ofrece mayor claridad y detalle con FHD. La línea Fire TV Serie 2 incluye soporte para HDR 10, HLG y Dolby Digital Audio. La línea también incluye un Control Remoto por voz Alexa para encontrar, iniciar y controlar fácilmente tu contenido o consultar el clima, los resultados deportivos, el estado de tus dispositivos domésticos inteligentes y más.

Contenido accesible

Fire TV se enorgullece de dar soporte al Protocolo de Transmisión de Audio para Audífonos (ASHA, por sus siglas en inglés) de código abierto. En 2022, Fire TV Cube (2da generación) se convirtió en el primer reproductor multimedia de streaming en los Estados Unidos compatible con ASHA a través de una colaboración con la empresa de audífonos Starkey. Menos de un año después, los reproductores multimedia y las televisiones inteligentes Fire TV se convirtieron en los primeros dispositivos de transmisión de TV en transmitir sonido directamente a un procesador de sonido de implante auditivo a través de su trabajo con Cochlear, el líder mundial en soluciones auditivas implantables. La Fire TV Serie Omni QLED, Fire TV Serie 4 y Fire TV Serie 2 son compatibles con ASHA. Los clientes con audífonos Starkey Bluetooth compatibles o procesadores de sonido de implantes auditivos Cochlear pueden conectarse directamente con estas televisiones fabricadas por Amazon para disfrutar del audio de sus servicios de streaming favoritos, usar Alexa, escuchar música, sonidos de navegación y más.