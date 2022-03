Amazon redobla su apuesta por Barcelona

Por staff

31/03/2022

Amazon.com, Inc. es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad de Seattle, Washington. Su lema es: From A to Z. Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet.

Amazon abrirá un proceso de selección para “fichar” a un centenar de profesionales tecnológicos altamente cualificados para su nuevo hub en Barcelona. La empresa, que comenzó esta iniciativa el pasado año, quiere ampliar la plantilla este 2022.

Este hub estará localizado en Distrito 22@, también conocido como 22@Barcelona o simplemente 22@, surge el año 2000 como una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para transformar 200 hectáreas de suelo industrial del barrio de Poblenou en un distrito productivo innovador con espacios modernos para la concentración estratégica de actividades intensivas en conocimiento.

“Queremos contratar un centenar de trabajadores este año”, aseguran a este diario fuentes de la empresa, que puso en marcha esta iniciativa a finales del 2021 con un pequeño equipo de trabajadores.

La compañía estadounidense está buscando desarrolladores de software, especialistas en aprendizaje automático (machine learning), ciencias de datos (data science), desarrollo de dispositivos o hardware, así como profesionales del ámbito de la inteligencia de negocios (business intelligence).

Los profesionales del hub barcelonés trabajarán para las divisiones de Amazon Business, especializada en servicios a empresa; International Technology, que desarrolla servicios de ingeniería a nivel global; Books Tech, especializada en el desarrollo de libros electrónicos y otros dispositivos de lectura; FinAuto, a soluciones de finanzas digitales, y al área de Discovery Tech, especializada en acercar al consumidor productos tecnológicos innovadores.

Además de este nuevo tech hub, la compañía cuenta desde 2017 con su mayor centro logístico de España en el Prat de Llobregat, además de una decena de plantas especializadas en el comercio electrónico.

En Madrid, donde Amazon cuenta con otro tech hub desde hace años, la compañía ha inaugurado recientemente las oficinas Lab26, especializadas en el desarrollo de dispositivos.