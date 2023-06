Amazon anuncia que ofrecerá telefonía móvil gratis, según Bloomberg

Por staff

03/06/2023

Amazon.com, Inc. es una corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad de Seattle, Washington. Su lema es: From A to Z (traducido al español: «De la A a la Z»). Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet. Amazon también posee Alexa Internet, a9.com, Shop bop, Internet Movie Database (IMDb), MGM Holdings, Zappos.com, DPreview.com y Twitch.​ Es la marca de venta al por menor más valiosa del mundo según el índice BrandZ.​

El gigante estadounidense Amazon está en conversaciones con operadores locales para ofrecer un servicio de telefonía móvil de bajo coste (o incluso gratuito) a los suscriptores de su programa Prime, según la agencia de noticias Bloomberg.

La empresa de comercio electrónico está en contacto con Verizon Communications, T-Mobile US Inc y Dish Network Corp, y pretende ofrecer planes de telefonía móvil por 10 dólares al mes o menos a los miembros de Prime, según el artículo.

Amazon también mantuvo conversaciones con AT&T Inc anteriormente.

Según ha revelado Bloomberg, los usuarios de Amazon Prime tendrían acceso a una conexión telefónica para sus teléfonos móviles. Eso les podría costar sólo 10 dólares al mes, o bien ser completamente gratuita dependiendo de los acuerdos alcanzados. El objetivo de Amazon es asegurarse la permanencia de los usuarios que más gastan en su plataforma, y así evitar que dejen de pagar la suscripción.

La noticia generó una fuerte reacción en Wall Street: las acciones de Dish ganan hasta un 18% en las primeras horas tras la apertura del mercado en Nueva York, mientras que Amazon sube un 2%. Otras grandes operadoras como Verizon y AT&T, en cambio, caen más del 5%.

“Siempre estamos explorando la posibilidad de añadir aún más beneficios para los miembros Prime, pero no tenemos planes de añadir servicios inalámbricos en este momento”, dijo Maggie Sivon, en un comunicado en respuesta a una consulta de Reuters.

Con este nuevo servicio de Prime, Amazon se convertiría en una marca de alcance nacional y se transformaría en un operador móvil virtual (OMV).

Para las telecos, un acuerdo con Amazon podría convertirse en un nuevo impulso para sus ingresos, a la vez que permitiría atraer más tráfico a las nuevas tedes 5G. Sin embargo, la incorporación de Amazon en este mercado podría ser perjudicial si el servicio de Prime se vuelve popular y comienza a robarle clientes a los grandes operadores.

Ver más: Amazon pagará USD 30,8 millones para resolver denuncias por espionaje a usuarios

Ver más: Amazon, ¿se va de China?

Ver más: Amazon Conecta ayuda a las PyMES a aumentar sus ventas