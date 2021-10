Amazon y Starbucks se unen para revolucionar la idea de la cafetería inteligente

Por staff

25/10/2021

Starbucks siempre se encuentra en la búsqueda de la mejor experiencia que se le pueda brindar al cliente. En pos de esto es que la tienda de café estaría por asociarse con Amazon.

Starbucks estaría trabajando con Amazon en el lanzamiento de cafeterías inteligentes. Con la creación de estas cafeterías, lo que pretenden Amazon y Starbucks es intentar acabar con las colas de clientes.

La idea es que estas cafeterías no tengan las colas que son tan habituales en los establecimientos de Starbucks y para lograrlo se utilizaría la tecnología Just Walk Out que está presente en Amazon Go.

“Nuestro plan es lanzar una tienda de ubicación conjunta, donde los clientes puedan disfrutar de bebidas preparadas de un café Starbucks y/o comprar comida deliciosa para llevar de Amazon Go, sin tener que esperar en la fila”, así detallan su objetivo informó Business Insider.

Además de una amplia oferta de bebidas Starbucks, la idea es que también se encuentren productos de panadería y otros alimentos calientes de Amazon. No será una cafetería Starbucks en sí misma.

El espacio tendría sofás, mesas y espacios en los que disfrutar del lugar y las bebidas que se hayan comprado.