Ambiq democratiza Edge AI con SoCs de la serie Apollo330 Plus

05/03/2025

AUSTIN, Texas, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Ambiq®, un proveedor líder de soluciones de semiconductores de ultra baja potencia que abordan los desafíos significativos de consumo de energía de computación convencional y de IA en el borde, lanza la serie Apollo330 Plus System-on-Chip (SoC). La serie está compuesta por Apollo330 Plus base, el Apollo330B Plus y el Apollo330M Plus, cada uno ofreciendo un conjunto completo de periféricos y opciones de conectividad para aplicaciones de atención médica, hogares y edificios inteligentes, aplicaciones industriales en el borde y más, para impulsar la IA siempre activa y en tiempo real en el borde.

Funciones principales:

Procesador de aplicación Arm ® Cortex ® -M55 de hasta 250 MHz con tecnología turboSPOT ® y Arm ® Helium™.

Cortex -M55 de hasta 250 MHz con tecnología turboSPOT y Arm Helium™. Procesador de red ARM Cortex-M4F de 48/96 MHz y radio multiprotocolo (en opciones de productos inalámbricos)

Rendimiento más de 16 veces más rápido y menor latencia, y eficacia energética de IA 30 veces mejor que las soluciones semejantes basadas en procesadores Cortex-M de generación anterior

Micrófono digital PDM de ultra baja potencia para una voz verdaderamente siempre activa

Múltiples opciones de paquete y conectividad, como Bluetooth® Low Energy, Matter y Thread para diversos dispositivos de borde

La serie Apollo330 Plus está diseñada específicamente para permitir la inferencia de IA siempre activa y en tiempo real en los dispositivos. Desarrollado en la plataforma patentada de tecnología de energía optimizada por debajo del umbral (SPOT®) de Ambiq, logra un rendimiento 16 veces más rápido sin precedentes y una eficacia energética de IA hasta 30 veces mejor en comparación con soluciones similares basadas en procesadores Cortex-M de generación anterior, para que los fabricantes puedan ofrecer funciones innovadoras al tiempo que extienden la vida útil de los dispositivos, ofrecen conectividad multiprotocolo en diversos puntos finales y mejoran las experiencias de los usuarios.

La arquitectura Apollo330 Plus aprovecha al máximo el procesador Arm Cortex-M55 con tecnología Arm Helium para acelerar la IA, procesando hasta 8 Mac por ciclo. La serie Apollo330 Plus incluye 2 MB de RAM del sistema en el chip, 2 MB de memoria no volátil integrada, una gran caché I de 32 kB y una caché D de 32 kB en un bus ancho, y una radio multiprotocolo para que los desarrolladores creen productos de alto rendimiento y eficacia energética.

“Mientras que los dispositivos inteligentes de hoy dependen en gran medida de la computación en la nube que consume mucha energía, la serie Apollo330 Plus crea una nueva oportunidad al habilitar un verdadero procesamiento de inteligencia artificial en el borde“, dice Fumihide Esaka, director ejecutivo de Ambiq. “Esto capacita a los fabricantes para crear dispositivos inteligentes más duraderos y con mayor capacidad de respuesta para hogares, oficinas y fábricas”.

“Con un número creciente de nuevas y atractivas aplicaciones de inteligencia artificial de vanguardia que emergen en todos los mercados, incluyendo industriales y hogar inteligente, habilitar el procesamiento de inteligencia artificial de ultra baja potencia directamente en el borde será transformador”, dijo Laurence Bryant, vicepresidente de marketing de segmento línea de negocios de IoT de Arm. “Con esta nueva solución, basada en ARM, Ambiq prepara el terreno para dispositivos más inteligentes y eficaces que pueden ofrecer inteligencia en tiempo real en una amplia variedad de casos de uso”.

La serie Apollo330 Plus ofrece tres variantes:

El modelo base Apollo330 Plus sin conectividad inalámbrica ofrece un rico conjunto de periféricos para dispositivos portátiles, médicos/sanitarios y hogares inteligentes, capacitando a los desarrolladores para crear fácilmente aplicaciones sofisticadas basadas en sensores.

El Apollo330 B Plus se extiende sobre el Apollo330 Plus con soporte Bluetooth ® de baja energía (BLE) para una amplia selección de periféricos conectados y aplicaciones de audio

Plus se extiende sobre el Apollo330 Plus con soporte Bluetooth de baja energía (BLE) para una amplia selección de periféricos conectados y aplicaciones de audio El Apollo330M Plus agrega además soporte de radio multiprotocolo para IEEE 802.15.4, Thread y Matter, lo que permite redes de malla de interoperabilidad de bajo consumo entre hogares inteligentes de próxima generación, medidores inteligentes y dispositivos industriales de vanguardia

Su arquitectura simplificada de múltiples núcleos comprende un potente procesador de aplicaciones y un coprocesador de red dedicado para un rendimiento de radio sin compromisos. El diseño simplifica el desarrollo al tiempo que ofrece un rendimiento de radio multiprotocolo sin compromisos con una robusta intensidad de señal de hasta +14 dBm y una mayor sensibilidad a la radio.

Las funciones innovadoras secureSPOT® 3.0 basadas en la tecnología Arm TrustZone® mejoran aún más los SoCs de la serie Apollo330 Plus, asegurando la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos y procesados por los dispositivos conectados. Con mecanismos de seguridad basados en hardware, como arranque seguro y actualizaciones de firmware seguras, estos SoC proporcionan una sólida protección contra el acceso no autorizado y los ataques maliciosos, lo que permite una implementación segura en diversas aplicaciones.

Como la adición más reciente al portafolio de Ambiq, la serie Apollo330 Plus SoC establece un nuevo estándar para el procesamiento de IA de ultra baja potencia en el borde. Con mayor conectividad, seguridad, un conjunto más amplio de interfaces periféricas y múltiples opciones de paquetes, estos SoCs ofrecen a los desarrolladores las herramientas que necesitan para implementar soluciones de IA sofisticadas y energéticamente eficientes en dispositivos de borde.

Dele un vistazo a la serie Apollo330 Plus SoC y visite Ambiq en Embedded World 2025 reservando una reunión con su equipo.

Acerca de Ambiq

La misión de Ambiq es habilitar la inteligencia (inteligencia artificial (IA) y más allá) en todas partes, ofreciendo las soluciones de semiconductores de menor potencia. Capacitamos a nuestros clientes para que entreguen computación de inteligencia artificial en el borde donde los desafíos de consumo energético son más profundos. Nuestras innovaciones tecnológicas, basadas en la tecnología patentada y propietaria de optimización de energía subumbral (SPOT), ofrecen fundamentalmente una mejora múltiple en el consumo de energía con relación con los diseños tradicionales de semiconductores. Hoy alimentamos más de 260 millones de dispositivos. Para más información visite, www.ambiq.com.

