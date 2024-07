AMCHAM entrega reconocimiento John C. Langley a Roger Rigaud, Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey

MONTERREY, México, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Representantes del Consejo de AMCHAM Capítulo Noreste, hicieron entrega de un reconocimiento extraordinario al Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey saliente, Roger C. Rigaud.

De acuerdo con los estatutos de AMERICAN CHAMBER, la medalla John C. Langley se otorga al mérito extraordinario de aquellos individuos que ejercen un acto de liderazgo sobresaliente que promueve la visión de la Cámara, fomentando el libre comercio y la integración binacional.

“Entre 2021 y 2024, el Cónsul Rigaud ha acompañado de manera muy cercana a nuestra Cámara. Fue presidente honorario del Capítulo con una participación sumamente activa. Nos acompañó en las misiones de Extend our Reach en Coahuila, San Luis Potosí y La Laguna, y ha sido un promotor incansable de nuestra comunidad de negocios y la integración binacional”, declaró Lorenzo Barrera, Presidente de AMCHAM, Capítulo Noreste.

“[Mi equipo y yo] estamos muy orgullosos de apoyar en el desarrollo de inversión y de colaborar integrando a otras áreas de México en las cadenas productivas de Norteamérica”, manifestó el Cónsul Rigaud.

“La orientación y apoyo de Roger Rigaud a nuestra campaña Extend our Reach jugó un papel fundamental en la evolución del capítulo de Monterrey hacia lo que ahora se conoce como el Capítulo Noreste. Al hacerlo, el Capítulo ha experimentado un rápido crecimiento no solo en nuevos miembros sino también en presencia geográfica, todo con el objetivo de contribuir al crecimiento de Norteamérica a través del nearshoring. La medalla John C. Langley es el honor más alto que el Consejo puede otorgar a un verdadero amigo de AMCHAM.”, compartió Carlos García, Presidente del Consejo Nacional de AMCHAM.



AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO fue fundada en 1917 como una organización independiente, apartidista y sin fines de lucro, afiliada a dos de las más activas e importantes organizaciones de negocios en el mundo: la United States Chamber of Commerce y la Association of American Chambers of Commerce of Latin America (AACCLA).

Al día de hoy, las más de mil empresas agrupadas en AMCHAM/MEXICO representan el 21% del PIB nacional y generan 2.5 millones de empleos formales directos y seis millones de indirectos, contribuyendo de forma significativa al desarrollo social y económico de México, además de fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Una de sus prioridades es contribuir positivamente en las políticas públicas y el entorno binacional de negocios, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho, en particular en aquellos temas que afectan la competitividad, el ambiente de negocios y la seguridad en la operación de las empresas.

