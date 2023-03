AmCham realizó diversas actividades dirigidas al ecosistema emprendedor

Por staff

06/03/2023

Con el objetivo de potenciar a las empresas emergentes en nuestro país, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) llevó adelante una agenda especial dirigida al ecosistema emprendedor que incluyó una serie de actividades vinculadas a la búsqueda de inversión. La misma fue organizada junto a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, la Bolsa de Comercio de Rosario, la compañía AWS y el Fondo de inversión SF500 y, además, contó con la participación de la Embajada de EE. UU. en nuestro país, y la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

La iniciativa que comenzó el 28 de febrero tuvo como eje la realización de diversos workshops en las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires destinados a aquellos startups que se encuentran en la fase semilla y en búsqueda de financiamiento en Estados Unidos, y en dichos encuentros se profundizó acerca de qué esperan los inversores -y cómo desarrollar una estrategia de financiamiento exitosa- de la mano de Adora Cheung, emprendedora y ex partner de la aceleradora de startups Y Combinator. A lo largo de la agenda -cuyo foco estuvo puesto principalmente en los verticales de agtech, biotech y fintech- se establecieron espacios de networking, y al finalizar, se seleccionaron 6 emprendimientos de las ciudades involucradas para realizar un espacio de mentoría.

Como cierre, se realizó un evento en el Palacio Bosch con la participación del Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, empresas líderes y socias de AmCham que apuestan por la innovación abierta y la vinculación con startups, actores del ecosistema emprendedor e inversores. En el mismo – coorganizado por la Embajada de EE. UU. en Argentina, y AmCham- Cheung brindó una charla de innovación en la que compartió su visión acerca del ecosistema emprendedor norteamericano y el argentino.

Al respecto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham manifestó: “Esta actividad se enmarca en nuestro objetivo de promover una comunidad de negocios innovadora y sustentable. Agradecemos a la Embajada de EE. UU. en Argentina, a los actores del ecosistema y a las empresas socias por coorganizar con nosotros estos talleres que esperamos contribuyan a impulsar a las startups argentinas”. Y agregó: “El potencial que tenemos como país en este ámbito es enorme, en gran parte gracias al talento y la creatividad de nuestros recursos humanos”.

costando conseguir inversión, destaco el apoyo que tienen del ecosistema y me alegro en poder aportar desde mi lugar”. Además, sumó: “En estos días vi startups realmente buenas, que resuelven problemas regionales o globales, usando tecnologías de punta como ser biotecnología, crypto o Inteligencia Artificial. Por esto mismo, resalto que es muy importante que la comunidad de Amcham ayude a madurar el ecosistema de startups por medio de estrategias de innovación abierta”.

Adora Cheung es la fundadora y CEO de Instalab, Inc., compañía de consumer healthcare. Fue Partner de Y Combinator y Head de Combinator’s Startup School, la academia online para emprendedores que invirtió y mentoreó a miles de emprendedores de todo el mundo. Anteriormente se desempeñó como co-founder y CEO de Homejoy, un marketplace líder de servicios del hogar que contó con la inversión de Google Ventures y Redpoint Ventures, y vendida a Google. También, fue líder de product development en Slide Inc. (adquirida por Google) y fue responsable de la creación y el crecimiento de algunas de las apps desarrolladas en Facebook y otras redes sociales. Cheung estudió Ciencias de la Computación en Clemson University y tiene un Master en Economía de la University of Rochester.