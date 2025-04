Amenazas de Trump contra Powell elevan presión sobre activos estadounidenses

21/04/2025

(EEUU – Bloomberg) — La estrategia “sell America”, que consiste en vender activos estadounidenses, cobró impulso el lunes ante la preocupación de que el presidente Donald Trump cumpla su amenaza de destituir al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, e implemente políticas que conduzcan a una recesión.

El dólar, los futuros de las acciones estadounidenses y los bonos del Tesoro caían, provocando un aumento del rendimiento de los bonos a 30 años de hasta 10 puntos básicos en una jornada bursátil más lenta de lo habitual después de los festivos. Los inversionistas se enfrentan al riesgo de la destitución de Powell, que la Casa Blanca dijo estar evaluando la semana pasada, y a las implicaciones de sus políticas en la mayor economía del mundo.

“En un momento en el que la administración ya ha infundido niveles cada vez mayores de incertidumbre en las perspectivas económicas, cualquier intento de despedir a Powell aumentará la presión a la baja sobre los activos estadounidenses”, señaló Ian Lyngen, director de estrategia de tasas de interés estadounidenses de BMO Capital Markets.

Aunque los expertos jurídicos señalan que un presidente no puede destituir fácilmente al presidente de la Fed, y Powell ha dicho que no renunciaría si Trump se lo pidiera, las especulaciones están asestando un nuevo golpe a los activos estadounidenses. Los agresivos aranceles comerciales de Washington ya han avivado los temores de una recesión y alimentado las dudas sobre la condición de los bonos del Tesoro como el refugio predilecto.

Esta combinación de riesgos está alimentando la preocupación sobre las trayectorias del crecimiento y la inflación, y cómo la Fed puede equilibrarlas. Mientras los operadores prevén al menos tres recortes de tasas de interés en EE.UU. este año, el expresidente de la Fed de Nueva York Bill Dudley escribió en una columna de Bloomberg Opinion que es probable que los responsables políticos actúen más lentamente de lo previsto.

El índice del dólar spot de Bloomberg descendió un 1% el lunes, hasta alcanzar su nivel más bajo desde finales de 2023, antes de reducir ligeramente la caída. El yen se fortaleció hasta alcanzar un nivel no visto desde septiembre, mientras que el euro repuntó hasta su nivel más alto en más de tres años.

La moneda única cotiza en torno a US$1,15, cerca de las proyecciones más alcistas de los estrategas para fin de año. El yen, en torno a 140,50 por dólar, se encuentra más fuerte que el objetivo promedio de fin de año de 143, según datos de Bloomberg.

“Las reflexiones de Trump sobre la posibilidad de destituir al presidente de la Fed, Powell, aunque no lleguen a materializarse, constituyen en la mente de la comunidad internacional una amenaza sustancial a la independencia del banco central de EE.UU. y, por extensión, a la condición del dólar como moneda de refugio”, señaló Helen Given, operadora de divisas de Monex.

“Si EE.UU. entra en recesión con un banco central que no actúa o no puede actuar de forma independiente, existe la posibilidad de que dicha recesión se agrave, lo que daría a los mercados aún más motivos de preocupación”, sostuvo.

Las ventas se intensificaron después de que el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, señaló el viernes que Trump estaba estudiando el asunto, tras un informe que señalaba que el presidente estaba barajando esa posibilidad.

Varios fondos de cobertura se encontraban entre los que vendían dólares el lunes tras las declaraciones de Hassett, según operadores familiarizados con las transacciones, que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente.

Los fondos de cobertura ahora son los menos optimistas con respecto al dólar desde octubre, según datos agregados de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Si bien los dichos sobre Powell ciertamente no ayudan a mejorar la confianza, otros dicen que el empeoramiento de la guerra comercial mundial probablemente seguirá siendo el factor dominante en las operaciones del dólar.

“La independencia del banco central es muy valiosa, no es algo que se pueda dar por sentado y es muy difícil de recuperar si se pierde”, señaló Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial en Chicago. Las amenazas de Trump contra Powell no están ayudando a la confianza de los inversionistas extranjeros en los activos estadounidenses, pero sigo creyendo que las actualizaciones arancelarias son el principal factor impulsor, afirmó.

