América del Norte enfrenta fuertes desafíos hacia 5G-Advanced y 6G

10/09/2024

(América del Norte) Los resultados clave de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) celebrada en noviembre de 2023 pusieron de relieve los desafíos que enfrenta América del Norte en materia de espectro para la industria celular inalámbrica. 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores tecnologías para las Américas, anunció hoy la publicación de su más reciente white paper ‘Spectrum in North America: The Impact of WRC-23’ (El espectro en América del Norte: impacto de la CMR-23), que estudia los desafíos y las soluciones óptimas para el avance de la 6G en América del Norte.

“El espectro identificado para las telecomunicaciones móviles internacionales en América del Norte está fuertemente sobrecargado, con importantes desafíos vinculados a la coexistencia y reubicación de los servicios existentes, en particular en bandas como 3,1-3,45 GHz y 7,125-8,4 GHz,” señaló Viet Nguyen, Vicepresidente de Relaciones Públicas y Tecnología de 5G Americas.

La CMR-23 resaltó la necesidad de un uso nuevo y exclusivo de bandas de espectro armonizadas internacionalmente para fortalecer el liderazgo de la región en 5G y futuras tecnologías 6G. Las decisiones tomadas en la CMR-23 son cruciales para América del Norte, y afectan bandas de espectro clave como las de 3,3-3,4 GHz, 3,6-3,8 GHz, y 10-10,5 GHz, que son esenciales para optimizar la capacidad, la cobertura y el desempeño general de las redes.

Además, las frecuencias de las bandas medias superiores son consideradas las más prometedoras para despliegues 6G económicos de área amplia. El espectro de las bandas medias superiores, especialmente dentro del rango de frecuencias de 7,125-15,35 GHz, se identificó como el más apto para satisfacer las demandas futuras de las redes móviles en virtud de las compensaciones que presenta entre la capacidad y la cobertura.

Pese a ciertos avances de la UIT, Estados Unidos enfrenta un desafío importante con su asignación actual de espectro en las bandas medias, que viene a la zaga de los competidores a nivel mundial. Según asociaciones líderes de la industria inalámbrica, Estados Unidos actualmente se ubica en el puesto número 13 entre 15 mercados globales líderes en espectro de bandas medias bajo licencia. De no tomarse acción oportuna, para 2027 Estados Unidos podría sufrir un déficit crítico de hasta 520 MHz comparado con naciones líderes.

“El espectro es el oxígeno para nuestra industria y próximamente América del Norte podría enfrentar un déficit en comparación con otros países del mundo. Resulta fundamental la colaboración entre gobiernos, industria y organismos internacionales para asegurar que el espectro identificado en la CMR-23 esté disponible bajo condiciones regulatorias adecuadas,” dijo Brian Daly, Fellow de AT&T y AVP de Normas y Alianzas de la Industria y líder del grupo de trabajo a cargo del white paper.

“A medida que aumentan las demandas de conectividad celular, los actores de la industria deben colaborar para mantener el liderazgo de América del Norte en tecnología inalámbrica. Asegurar abundante espectro significa invertir en el futuro de América del Norte y satisfacer las necesidades crecientes de los consumidores y las empresas”, dijo Alexander Brock, Vicepresidente Senior de Estrategias y Asociaciones de Rogers.

“Es crucial prepararse para la CMR-27 llevando a cabo estudios y planificación regulatoria para asegurar espectro para futuras tecnologías, y garantizar así el liderazgo continuo de América del Norte en las telecomunicaciones globales”, dijo Karri Kuoppamaki, Vicepresidente Senior de Tecnologías Avanzadas y Emergentes de T-Mobile.

