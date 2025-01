América Latina ante la vuelta de Trump

Por staff

17/01/2025

(Latam – EEUU) El 20 de enero de 2025 toma posesión como presidente de Estados Unidos un Donald Trump empoderado por su robusto respaldo popular y con las dos cámaras del Congreso en manos republicanas durante los dos próximos años.

La mayoría de los especialistas en Estados Unidos y la región presagian horizontes tormentosos, advirtiendo sobre la delicada coyuntura que se abre.

Mientras intenta crear un desequilibrio de poder con sus reclamaciones sobre el canal de Panamá, Canadá y Groenlandia, Donald Trump busca intimidar a los países para obtener concesiones. Las amenazas expansionistas de Trump anticipan una relación tormentosa entre EE UU y sus aliados.

“Es una barbaridad decir a estas alturas que te vas a anexar el canal de Panamá. Pero Trump lo dice y lo repite. Que diga barbaridades no es nuevo, pero vamos a ver a un Trump aún más empoderado, porque su victoria es indiscutible”, dice a Deutsche Welle Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El nuevo Trump centrará la agenda interamericana en temas como aranceles, migración, narcotráfico y uso de la fuerza. Quizás en la cuestión arancelaria Latinoamérica pueda actuar con Europa, China e India en la Organización de Comercio Mundial para restringir la arbitrariedad de Washington.

Los planes del próximo presidente de Estados Unidos pueden significar el fin de la democracia en Estados Unidos, la imposición de una réplica aggiornada de la Doctrina Monroe en América latina, el impulso y financiamiento de las ultraderechas en la región, y un enorme signo de interrogación sobre la paz mundial, señala el Observatorio en Comunicación y Democracia.

Todo apunta a que la terapia de shock que quiere llevar a cabo Estados Unidos va a ser contra China, pero también contra aquellos países latinoamericanos que Washington considere que están demasiado alineados comercial- o políticamente con Pekín. En este sentido, la administración republicana amenazará abierta y coercitivamente –con aranceles, sanciones o presión diplomática– a estos países para forzarles a cambiar su regulación comercial y distanciarse de la potencia asiática.

Estados Unidos ha entrado en una especie de ansiedad hegemónica como consecuencia de la pérdida progresiva de su poder y busca atar en corto a todos los países a los que considera que forman parte de su «patio trasero»; e incluso, amenazar con controlar –por la vía militar– puntos estratégicos como el Canal de Panamá o Groenlandia.

El nuevo gobierno

Un vistazo a las personas de las que se ha rodeado hace pensar que las cosas esta vez pueden ser diferentes. Es un equipo variado, que oscila entre lo ideológico y lo pragmático, entre el punitivismo contra los autócratas y lo transaccional para favorecer los negocios.

“Creo que eso es una buena cosa. Por un lado, está el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, que está muy a favor de las sanciones a los Gobiernos autocráticos de izquierda: Cuba, Nicaragua, Venezuela. También está Mauricio Claver-Carone, arquitecto de la estrategia de ‘presión máxima’ hacia Venezuela en el primer mandato de Trump. Por otro lado, está Richard Grenell como Enviado Especial para Venezuela, alguien que ha conducido negociaciones directas con Maduro y está en contacto con muchos inversionistas y empresarios, una persona que está en contra de las sanciones”, enumera Chris Sabatini, investigador principal para América Latina en el think tank Chatham House.

Tener un secretario de Estado hispano y con tantos lazos con diversos países en América Latina es algo inédito, pero las crisis a nivel internacional se multiplican, y eso podría volver a relegar la región a un segundo plano: “Reconozco que el corazón de Marco Rubio está en América Latina, pero tiene que tener cuidado con no prestarle demasiada atención, porque es el diplomático más importante del país y debe ocuparse de temas globales que son sumamente complejos”, destaca a DW Michael Shifter, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown y expresidente del think tank Inter American Dialogue.

Sin duda, el mundo de 2025 no es el de hace cuatro años. “El propio Trump acabó decepcionado ante la política de ‘máxima presión’, que no condujo a cambios. Ahora tenemos una migración venezolana queriendo llegar a la frontera con EE. UU. y una guerra de Rusia en Ucrania y otra en Medio Oriente, lo que genera preocupaciones a nivel energético”, analiza Carolina Jiménez Sandoval. Eso implica que, si Trump quiere deportar venezolanos por vía aérea, deberá negociarlo con el país de origen. Y si tiene interés en continuar la explotación en las concesiones petroleras en Venezuela, tendrá que relajar sanciones.

A Latinoamérica no le ha ido mejor con el aún presidente demócrata Joe Biden, quien se dio el lujo de ignorar la región para centrar sus esfuerzos en las guerras de Ucrania y Medio Oriente. La llamada «Alianza de la Américas para la prosperidad Económica», establecida con bombos y platillos en 2022, no dio frutos y no logró uno de los objetivos buscados por los países latinoamericanos; abordar la desigualdad económica. El mutis de EEUU es bien aprovechado por China.

Ver más: Trump no descarta fuerza militar para recuperar Canal: “Piensan que somos estúpidos”

Ver más: “Paz a través de la fuerza”: ¿Qué esperar de la política exterior de Donald Trump?

Ver más: Trump: “Nuestro país es un desastre”