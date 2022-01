American Express estudia cómo entrar en el mundo crypto

Por staff

28/01/2022

American Express Company, comúnmente conocida como AMEX o AmEx, es una institución financiera con sede en Nueva York, en el estado homónimo. Cuenta con más de 1700 oficinas en más de 130 países en todo el mundo. La revista Fortune la coloca en el número 95 en el ranking mundial de las compañías más grandes del mundo. Entre sus servicios se encuentran las tarjetas de crédito, los cheques de viaje, los seguros, y también los servicios de cuentas de depósito y de banca en línea, estos dos últimos supervisados por el American Express Bank.

Ahora Amex dió a conocer que está investigando cómo poder entrar en el mundo crypto por alguna “puerta lateral” ya que una tarjeta American Express vinculada a criptomonedas no está planeado que salga a la luz en un futuro próximo.

Stephen Squeri, CEO de la empresa dijo que American Express estaría explorando diferentes formas para sus clientes puedan canjear sus puntos de recompensas por bitcoin.

También agregó que la empresa ya estaba involucrada en el uso de tarjetas para las stablecoins, y que estaba pendiente de los desarrollos de una CBDC del gobierno de Estados Unidos.

Jeff Campbell, director financiero de AmEx agregó que “Cuando se trata de NFTs, nos estamos asociando con, obviamente, la NBA y Top Shot. y buscaremos formas de participar. Pero como he dicho, probablemente no vamos a ofrecer una tarjeta de criptomonedas. Estamos atentos a las criptomonedas por si se estabilizan. Pero ahora mismo, no lo veo como una amenaza inmediata o a medio plazo para nuestro negocio.”