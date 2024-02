Amlan forja asociación con el nuevo distribuidor latinoamericano, Grupo Profil

28/02/2024

Amlan International se complace en anunciar su asociación con Grupo Profil como el distribuidor más nuevo para la región de América Latina.

CHICAGO, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, se complace en anunciar su asociación con Grupo Profil, su más reciente distribuidor en Latinoamérica. Reconocidos por su dedicación a ofrecer alternativas naturales y soluciones integrales en profilaxis y nutrición al sector pecuario regional, Grupo Profil ahora ofrecerá los innovadores aditivos naturales para alimentación animal de Amlan a los comercializadores de productos para la salud animal en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Amlan colaborará con Profil para ampliar su impacto en el creciente mercado latinoamericano. El compromiso de Profil de ofrecer soluciones avanzadas y eficaces al mercado se alinea perfectamente con la misión de Amlan de mejorar la salud y la productividad animal y al mismo tiempo reducir la dependencia de antibióticos y aditivos sintéticos.

A través de esta asociación, Profil distribuirá Calibrin®-Z, Calibrin®-A, Varium® y NeoPrime® de Amlan, destinados a los sectores avícola, porcícola, acuícola y lácteo.

“Estamos encantados de asociarnos con Amlan para presentar sus productos a nuestros clientes en Centroamérica”, dijo Roberto Trabanino, presidente de Grupo Profil. “El compromiso de Amlan con la sostenibilidad y el suministro de alternativas funcionales y naturales complementa perfectamente nuestras propias pasiones y objetivos. Esta asociación representa una oportunidad emocionante para apoyar el crecimiento en Latinoamérica y ofrecer a nuestros clientes innovaciones que mejoren la productividad animal y sus resultados económicos”.



En 2022, las industrias avícola y porcina en El Salvador, Guatemala y Honduras mostraron una resiliencia y un crecimiento notables, produciendo en conjunto 1.4 millones de toneladas métricas de carne de pollo, lo que representa casi dos tercios de la producción total de Centroamérica, según base de datos estadísticos corporativos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT). Guatemala lideró la carga con 385,000 TM, demostrando un importante liderazgo en la industria. Estos países exhibieron las tasas de crecimiento regional más altas en la producción de pollos de engorde, con un promedio impresionante del 5.5% anual entre 2017 y 2022, superando el promedio regional del 4.1%. Además, desempeñaron papeles fundamentales en la producción porcina y lechera, contribuyendo con casi un tercio de la producción de la región en ambos sectores.



A pesar de estos logros, los productores de la región enfrentan desafíos persistentes como los altos costos de ingredientes, los brotes de enfermedades y las presiones ambientales. Sin embargo, las soluciones innovadoras de Amlan, como el control de biotoxinas, las tecnologías de eficiencia alimentaria y los aditivos antimicrobianos naturales, ofrecen vías prometedoras para abordar estos obstáculos. Aprovechando estos avances, los productores pueden mitigar las tasas de mortalidad, reducir los gastos relacionados con la alimentación y mejorar los estándares de seguridad de la proteína animal, fomentando así prácticas de producción sostenibles y rentables.

Robin Jarquin, Director de América Latina en Amlan, expresó: “Centroamérica está buscando activamente alternativas efectivas para abordar los desafíos de productividad que enfrentan. Nuestra relación con Profil marca un avance significativo para los productores en la región. Con la experiencia especializada de Profil y su compromiso, estamos seguros de que juntos, ayudaremos a los productores a mejorar la salud animal con nuestras soluciones comprobadas para la salud intestinal. Estamos ansiosos por ver el impacto positivo que podemos generar en la región”.

Para obtener más información sobre Amlan, visite https://amlan.com/. Para obtener más información sobre Profil, visite https://grupoprofil.com/.



Información de la empresa:



Amlan es el negocio de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y comercializador líder mundial de minerales absorbentes. Aprovechando más de 80 años de experiencia en ciencias minerales, Oil-Dri Corporation of America, operando como “Amlan International”, es una compañía que cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos para alimentación animal en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar según el país, las afirmaciones asociadas no constituyen afirmaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.



Contacto:



Reagan Culbertson, Vicepresidente de Marketing Estratégico, B2B. Correo electrónico: Reagan.Culbertson@amlan.com

