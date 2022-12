Amlan International celebra su decimoquinto aniversario con el lanzamiento de su nuevo sitio web

Por staff

22/12/2022

CHICAGO, Dec. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, líder mundial en aditivos alimentarios a base de minerales que apoyan la salud intestinal de aves de corral y ganado, celebra su decimoquinto aniversario con el relanzamiento de su sitio web, amlan.com. El sitio web rediseñado proporciona una experiencia de usuario optimizada para productores, profesionales de salud animal y especialistas del sector alimentario para obtener la más reciente información técnica y perspectivas del sector sobre aditivos alimentares naturales que satisfacen la creciente demanda del consumidor de proteínas animales de mayor calidad producidas sin antibióticos.

“El relanzamiento de amlan.com proporciona a nuestros clientes globales una plataforma más fácil de usar para informarse acerca de nuestros productos innovadores basados en minerales, incluyendo una biblioteca de investigación evaluada por expertos. Ahora es más fácil para nuestros clientes obtener información valiosa y conocer nuestros productos en su desktop o dispositivos móviles”, dijo el Dr. Wade Robey, vicepresidente de agricultura y marketing de Amlan.

Amlan International es la división de salud animal integrada verticalmente de Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC), un fabricante líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri lanzó su primer producto a base de minerales en 1941, y desde entonces extrajo y procesó una variedad de minerales exclusivos para muchas aplicaciones, incluyendo la introducción de la marca Amlan International en el mercado de aditivos para alimentación animal en 2007. La integración vertical permite a Oil-Dri y Amlan controlar cada paso del proceso de producción de minerales desde su mina de una sola fuente, para ofrecer de manera confiable productos a base de minerales seguros, de alta calidad y eficaces. Amlan se compromete a ofrecer alternativas naturales para que los productores satisfagan la demanda del consumidor y que también generen ganancias optimizando la salud intestinal y agregando valor a sus operaciones.

“Fundada por mi abuelo, Nick Jaffee, y expandida por mi padre, Richard Jaffee, Oil-Dri se centra en la innovación ética”, dijo Dan Jaffee, presidente y director ejecutivo de Oil-Dri, y presidente y gerente general de Amlan. “Estamos orgullosos de las nuevas tecnologías minerales de Amlan que ayuda a los productores de proteínas animales a optimizar la salud intestinal, al mismo tiempo que garantizan una producción eficaz”.

Amlan ofrece un portafolio internacional de soluciones basadas en minerales que apoyan la salud intestinal y agregan valor, incluyendo Calibrin®-Z, Varium® y NeoPrime®. A principios de este año, Amlan amplió su gama de productos internacionales con el lanzamiento de Phylox® Feed y NeutraPath® (disponibles en ciertos mercados internacionales). Amlan también lanzó una selección de productos específicamente para productores norteamericanos en enero de este año.

Información de la Empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, fabricante y especialista en marketing líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para la minería y procesamiento selectivo de sus minerales únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimentarios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

Reagan Culbertson

Contacto de Medios

press@amlan.com

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.