Amlan® International da la bienvenida al Dr. César Coto, experto en servicio técnico para Latinoamérica

17/10/2023

CHICAGO, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America (NYSE: ODC) y líder mundial en aditivos minerales nutricionales que optimizan la salud intestinal de las aves y ganado, anuncia el nombramiento del Dr. César Coto como la más reciente incorporación a su equipo.

Dr. Cesar A. Coto

Director de servicios técnicos, LATAM

El Dr. Coto asumirá el rol de director de servicios técnicos LATAM, una posición vital para apoyar a los clientes en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Su nombramiento subraya el compromiso de Amlan en dar soporte técnico confiable y soluciones naturales a sus valiosos clientes.

“La formación académica de Cesar, junto con su experiencia en el sector lo convierten en una valiosa adición a nuestro equipo”, comenta el Dr. Robin Jarquin, director para Latino América. “Esperamos con entusiasmo sus contribuciones mientras continuamos la expansión de nuestra base de clientes en América Latina y el Caribe”.

En su posición como director de servicios técnicos LATAM, el Dr. Coto ofrecerá soporte técnico y comercial en la región. Sus responsabilidades incluirán abordar las consultas de los clientes, ayudar con las aplicaciones de producto y asegurar la integración perfecta de los productos de Amlan. El Dr. Coto trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Amlan para ofrecer programas de aditivos personalizados que atiendan las necesidades exclusivas de los productores.

La experiencia del Dr. Coto hace que esté muy bien preparado para ofrecer servicio técnico del más alto calibre. Anteriormente laboró en una importante empresa de genética avícola por trece años como gerente de servicio técnico para México, Centroamérica y el Caribe. Durante este tiempo, demostró su capacidad para dirigir las complejidades técnicas y establecer relaciones sólidas con los clientes en toda la región. Su dedicación al servicio de los clientes y obtener resultados lo ha distinguido constantemente en el sector. El nivel académico del Dr. Coto constituye la base para su éxito en el sector. Cuenta con maestría en ciencias en ciencias avícolas, una maestría en ciencias en agronegocios y un doctorado en nutrición avícola, todos de la University of Arkansas.

Acerca de Amlan International

Amlan International es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, fabricante y líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha la experiencia de más de 80 años en ciencias mineras para extraer de forma selectiva y procesar con tecnología única sus minerales para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International comercializa aditivos a nivel global. La disponibilidad de producto puede variar por país, los atributos asociados no constituyen atributos médicos y pueden diferir según los requisitos gubernamentales. Para más información acerca de Amlan International visite www.amlan.com

