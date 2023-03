Amlan® International da la bienvenida al nuevo Director de Ventas para América Latina

Por staff

21/03/2023

Dr. Robin Jarquin designado para impulsar las ventas y expandir las operaciones en el mercado de LATAM

Dr. Robin Jarquin

Robin Jarquin, Ph.D., Director de Ventas, LATAM, Amlan International

CHICAGO, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan® International, el negocio de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America y líder mundial en aditivos alimentarios naturales a base de minerales que optimizan la salud intestinal de las aves y el ganado, anuncia el nombramiento del Dr. Robin Jarquin como su Director de Ventas, LATAM. En este cargo, el Dr. Jarquin trabajará para impulsar las estrategias de desarrollo de Amlan y presentar soluciones a base de minerales para clientes en México, América Central, América del Sur y el Caribe. El Dr. Jarquin también será responsable de reclutar y contratar nuevos socios y talentos de la industria para expandir las operaciones en el mercado de LATAM.

Amlan se enorgullece de expandir sus operaciones en LATAM, una región que produjo 28 millones de toneladas de carne de pollo en 2021. Con su reciente registro de productos innovadores como la alternativa anticoccidial Phylox® en México y Chile, Amlan continúa cumpliendo su misión de proporcionar aditivos para piensos a base de minerales de alta calidad a los productores de todo el mundo.

“El profundo conocimiento del Dr. Jarquin de la industria avícola y la vasta experiencia en ventas y soporte técnico impulsarán los esfuerzos de Amlan para respaldar la producción de carne de pollo, cerdo y otras especies en LATAM, que representan más del 22 por ciento de la producción mundial”, dijo Heath Wessels, Vicepresidente de Ventas, Las Américas. “Con la experiencia del Dr. Jarquin, estamos ansiosos por reforzar los beneficios únicos de nuestro producto en las especies animales y así impulsar oportunidades estratégicas para la expansión de la participación de mercado en la región”.

Durante los últimos cinco años, la producción de carne de cerdo en América Latina ha crecido más del 20 por ciento y es responsable de casi el 40 por ciento de toda la carne de cerdo producida en las Américas.

“Además de las aves de corral, los cerdos son un área sólida de crecimiento para Amlan en LATAM con nuestros productos Calibrin®-Z y NeoPrime®, que están disponibles en mercados internacionales selectos”, dijo el Dr. Wade Robey, vicepresidente de agricultura de Oil-Dri, y presidente de Amlan International. “El Dr. Jarquin también desempeñará un papel fundamental en el liderazgo de estrategias de productos y esfuerzos de desarrollo para cerdos en LATAM a medida que la producción de carne de cerdo continúa aumentando en la región”.

El Dr. Jarquin pasó más de 17 años en una importante empresa de producción avícola. Más recientemente se desempeñó como vicepresidente de ventas y servicios técnicos de América del Norte. En este cargo, el Dr. Jarquin fue responsable de establecer nuevas alianzas comerciales y administrar todas las actividades comerciales y de servicios técnicos para la región de América del Norte. Anteriormente, el Dr. Jarquin ocupó cargos como microbiólogo, Director de Servicios Técnicos Mundiales y Gerente de Ventas (región CAMEX).

About Amlan® International

Amlan International es el negocio de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y comercializador líder a nivel mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha más de 80 años de experiencia en ciencia mineral para extraer y procesar selectivamente su mineral único para los mercados de consumo y de empresa a empresa. Oil-Dri Corporation of America, que opera como “Amlan International”, es una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos para piensos en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar según el país; las afirmaciones asociadas no constituyen afirmaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales. Para obtener más información sobre Amlan International, visite www.amlan.com

Contacto con los medios

Reagan Culbertson

Vicepresidente de Marketing Estratégico

Press@amlan.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf0b4fe-e21e-449b-a43f-89481e298581/es

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.