Amlan International expondra investigación NeutraPath® y demostraciones técnicas Calibrin® – Z en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 2025

15/01/2025

CHICAGO, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan® International, un proveedor líder de tecnologías basadas en minerales para la salud animal, expondrá en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 2025, celebrada del 28 al 30 de enero de 2025, en el Georgia World Congress Center en Atlanta, Georgia. El stand de Amlan, B4011, presentara aditivos alimentarios de vanguardia destinados a mejorar la salud y la productividad de las aves de corral, con demostraciones transmitidas en vivo del poder aglutinante y las propiedades minerales únicas de la tecnología mineral de Amlan.

Alimenta la necesidad de velocidad con aditivos alimentarios comprobados

Amlan International expondrá en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 2025

NeutraPath®, la innovadora solución de control de patógenos naturales de Amlan disponible en ciertos mercados internacionales, se expondrá de manera prominente en la exposición con una presentación oral de nuevas investigaciones. Este innovador aditivo para alimentos combina aceites esenciales, ácidos grasos y tecnología mineral patentada de Amlan para neutralizar bacterias patógenas, mejorar la salud intestinal y ofrece a los productores de aves de corral una alternativa natural y eficaz para el control de patógenos.

El Dr. Anthony Quant, Ph.D., nutricionista senior de aves de corral en Kalmbach Nutritional Services, presentara investigaciones en el Foro Científico Internacional de Avicultura (IPSF), mostrando la eficacia de NeutraPath como aditivo alimentario para pollos de engorde que enfrentan enteritis necrótica. Esta presentación destacara los impactos beneficiosos en el rendimiento de NeutraPath cuando se utiliza para contrarrestar uno de los desafíos más frecuentes que enfrentan los productores avícolas en todo el mundo.

Resumen oral: T83, Evaluating the Effect of Dietary Supplementation of NeutraPath® and Tribasic Copper Chloride on the Growth Performance of Ross 308 Broilers Exposed to a Necrotic Enteritis Challenge, se presentara el 28 de enero de 2025, a las 8:30 a.m. EST, sala B406.

Además, Amlan auspiciara la presentación de nuevas investigaciones sobre el impacto de los aditivos para el alimento en el rendimiento de los pollos de engorde cuando se exponen a un desafío de enteritis necrótica, en una próxima charla educativa de TECHTalk. La presentación oral, titulada “Mejora de la productividad de los pollos de engorde: Programas Nutricionales para Salvaguardar la Salud Intestinal de los Patógenos Comunes “, será presentado por el Dr. Gino Lorenzoni, Profesor Asociado de Ciencias Avícolas y Salud Aviar en Penn State University. La presentación tendrá lugar el 28 de enero de 2025, a las 12:00 p.m. EST, en el Teatro B.

“Estamos muy contentos de compartir nuestros más recientes estudios y destacar como nuestras soluciones innovadoras están mejorando la salud intestinal de las aves de corral”, dijo el Dr. Wade Robey, presidente de Amlan International. “NeutraPath va más allá de la unión tradicional a patógenos: interrumpe activamente la integridad de la membrana bacteriana, brindando un poderoso soporte para un rendimiento optimo, incluso en entornos desafiantes”.

Demostraciones en vivo de los efectos de unión rápida de Calibrin-Z y sus propiedades minerales únicas

Amlan también presentara dos demostraciones transmitidas en vivo de su aglutinante de biotoxinas de amplio espectro, Calibrin-Z, durante las horas de la sala de exposiciones en el próximo evento. Los asistentes están invitados a visitar el stand de Amlan (B4011) para conocer en profundidad la velocidad y la eficacia de la unión de Calibrin-Z. En primer lugar, el Dr. Dongping Wang, científico investigador principal de Oil-Dri Corporation of América, dirigirá las demostraciones para mostrar como la calibrin-Z se une rápida y eficazmente a las micotoxinas y los patógenos, neutralizando sus efectos nocivos sobre la salud y el rendimiento de las aves de corral. En segundo lugar, el Dr. Marc Herpfer, vicepresidente de Nuevas Tecnologías, explicara la importancia de las tecnologías minerales de alta calidad en la salud de las aves de corral. La presentación, titulada “No todas las bentonitas son iguales”, mostrara como las diferencias sutiles en las propiedades físicas de los minerales de Amlan pueden ayudar a proporcionar una ventaja competitiva en el rendimiento de las aves de corral.

Las demostraciones en vivo tendrán lugar el martes 28 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. EST y 2:00 p.m. EST, y el miércoles 29 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. EST y 2:00 p.m. EST. El Dr. Herpfer estará en el evento para conversar con los asistentes y profundizar en la tecnologfa de soluciones minerales de Amlan.

“Amlan se compromete a fomentar la colaboración y avanzar en la innovación dentro de la industria”, dice la Sra. Reagan Culbertson, vicepresidenta de marketing estratégico. “Alentamos a los asistentes a la exposición, profesionales de los medios y otros expositores a visitar el stand 84071 para ver como Amlan esta ayudando a los productores a generar ganancias de forma natural con tecnología mineral superior”.

Para más información acerca de Amlan International, visite, Amlan.com.

lnformación de la Empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Ori Corporation of America, un fabricante y especialista en marketing líder mundial de minerales absorbentes. Utilizando más de 80 años de experiencia en ciencias minerales, Oil-Ori Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimentarios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

Contacto:

Reagan Culbertson, vicepresidente de marketing estratégico, B2B

Reagan.culbertson@amlan.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/adb49ad7-fca5-4a56-897a-f6f2251d2cdb/es

