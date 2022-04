Amlan International lanza dos nuevas alternativas naturales a los antibióticos para aves de corral y ganado

27/04/2022

Amlan expande su amplia cartera de aditivos para piensos para la salud animal para incluir una alternativa natural a los fármacos y vacunas anticoccidiales y un producto natural de control de patógenos para producción libre de antibióticos.

La creciente demanda de producción libre de antibióticos crea la necesidad de soluciones como Phylox ® Feed y NeutraPath ® que pueden reducir los efectos negativos para la salud y la producción de enfermedades entéricas.

Feed y NeutraPath que pueden reducir los efectos negativos para la salud y la producción de enfermedades entéricas. Los nuevos productos están disponibles comercialmente en algunos mercados internacionales y se pueden utilizar solos o en conjunto con productos de la amplia línea de aditivos alimentarios a base de minerales de Amlan.

CHICAGO, April 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — La eliminación de antibióticos en la alimentación en la producción avícola y ganadera deja una brecha enorme en la protección de los animales contra los efectos devastadores de las enfermedades entéricas. Para ayudar a los productores a recuperar esta protección, Amlan International, la división de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America, lanzó dos nuevos productos naturales — Phylox® Feed y NeutraPath® — que ayudan a optimizar la salud intestinal y la economía en la producción en ausencia de antibióticos.

Phylox Feed es una alternativa natural a los fármacos y vacunas anticoccidiales que puede ayudar a los productores a aumentar la rentabilidad. La coccidiosis, causada por especies de Eimeria, es una enfermedad entérica que puede tener un impacto económico significativo en la producción de proteína animal. La mezcla sinérgica de fitoquímicos bioactivos en Phylox trabaja en conjunto con varios modos de acción para dañar la estructura y la función celular de Eimeria mientras fortalece la integridad intestinal y estimula la inmunidad. Phylox puede ser eficaz para uso a tiempo completo o en rotación, y/o en un programa bio-shuttle cuando la resistencia es una preocupación. Además, Phylox no necesita eliminarse de los piensos antes del sacrificio. Phylox es una solución ideal para todas las especies de aves de corral, incluyendo pollos de engorde, ponedoras y reproductores de pollos de engorde, todos los cuales pueden ser sensibles a toxinas fúngicas y bacterianas durante las etapas de crecimiento y producción cuando se exponen a oocistos fecales que se desprenden como parte del ciclo coccidial. Adicionalmente, las investigaciones demuestran que Phylox puede ser suministrado en conjunto con vacunas anticoccidiales, lo que previene el avance de la enfermedad mientras la inmunidad está siendo desarrollada por el ave sin interferir con la eficacia de la vacuna.

“El objetivo principal para los productores es mantener a los animales saludables. Los productores crían animales de un cierto tamaño, y no quieren perderlos en los últimos días de su desarrollo de crecimiento”, dijo Fred Kao, Vicepresidente de Ventas Globales de Amlan. “El lanzamiento de Phylox y NeutraPath será un gran beneficio para la industria de producción de proteínas animales. Los animales podrán mantenerse saludables y alcanzar su máximo potencial, de forma natural”.

NeutraPath es un producto natural de control de patógenos para producción libre de antibióticos que utiliza varios modos de acción para aumentar la supervivencia y mejorar la conversión alimenticia. Utilizando una mezcla patentada y coactiva de aceites esenciales, ácidos grasos y tecnología mineral patentada de Amlan, NeutraPath reduce la carga y la colonización de bacterias patógenas, y mejora la salud e integridad estructural del intestino, lo que contribuye a mejorar el desempeño y aumentar los rendimientos de producción.

“El control de la enfermedad entérica sin antibióticos impone una presión adicional sobre los nutricionistas y veterinarios para encontrar soluciones naturales que puedan lograr el mismo nivel de rendimiento observado con el uso de antibióticos”, dijo el Dr. Wade Robey, Vicepresidente de Marketing y Desarrollo de Productos de Amlan. “NeutraPath responde a la necesidad de un producto natural focalizado en los patógenos, y las toxinas que producen, y también mejora la salud intestinal. Es la alternativa natural a los antibióticos que la industria de producción de proteína animal ha estado esperando”.

NeutraPath se puede utilizar para la protección de la salud intestinal de todas las especies de ganado. El Journal of Animal Science recientemente publicó un estudio de investigadores de UC Davis (EEUU) sobre los efectos de NeutraPath en cerdos destetados desafiados con E. coli enterotoxigénica. NeutraPath redujo la incidencia de diarreas graves, mejoró la eficiencia alimenticia durante la última semana del estudio y modificó la diversidad de la microbiota de la mucosa fecal e ileal.

Ambos nuevos productos se pueden utilizar individualmente o en un programa con los productos a base de minerales de Amlan, como Calibrin®-Z y los patentados Varium ® y NeoPrime®, para ayudar a apoyar la salud intestinal y mejorar la productividad y la eficiencia.

Phylox y NeutraPath están disponibles comercialmente en algunos mercados internacionales. Aunque no está disponible para la venta en Estados Unidos, los clientes norteamericanos interesados en NeutraPath y Phylox se pueden comunicar con Amlan para obtener más información sobre aditivos para piensos similares disponibles en Estados Unidos desarrollados para optimizar la salud intestinal en animales de producción.

Amlan invierte masivamente en investigación y desarrollo (I + D) para la elaboración de productos debidamente validados en condiciones in vitro e in vivo, y también trabaja directamente con clientes para evaluar el rendimiento comercial de sus nuevos productos. Los productores interesados en probar estas soluciones pueden ponerse en contacto con Amlan escribiendo a info@amlan.com .

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, líder mundial en la fabricacion y comercialización de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para la minería selectiva y procesamiento de sus minerales únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos para piensos en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

