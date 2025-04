Amlan International nombra a Marlon García Andrade como gerente de ventas y técnico para México, Centroamérica y el Caribe

14/04/2025

Marlon será responsable de brindar soporte técnico y de ventas a distribuidores y clientes en toda la región, fortaleciendo la presencia de Amlan y expandiendo la adopción de sus soluciones de aditivos alimentarios naturales.

CHICAGO, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, un innovador líder en aditivos alimentarios a base de minerales para la producción avícola y ganadera, se complace en anunciar la contratación de Marlon García Andrade como gerente de ventas y técnico para México, Centroamérica y el Caribe. Marlon se encargará de proporcionar soporte técnico y de ventas a distribuidores y clientes en toda la región, fortaleciendo la presencia de Amlan y ampliando la adopción de sus soluciones de aditivos para piensos naturales.

Como parte de su compromiso con el mercado latinoamericano, Amlan participará en el próximo congreso anual que tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo en Guadalajara, México. El evento, presentado por la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas (ANECA), es una de las conferencias más importantes del sector avícola en México, y se espera que reúna a más de 900 profesionales de la industria, incluyendo productores, veterinarios y especialistas en nutrición. El equipo de Amlan, inclusive Marlon, estará presente en el evento para reunirse con los asistentes y tratar sobre soluciones innovadoras de aditivos para el alimento para mejorar la salud de las aves de corral. Además, Amlan se enorgullece de patrocinar la cena de premiación, que se llevará a cabo el 1ro.de mayo a las 8 p.m. y contará con la asistencia de 500 profesionales, lo que refuerza su dedicación a fomentar relaciones sólidas con la industria y apoyar al sector avícola de la región.

Con más de 10 años de experiencia en la industria, Marlon aporta un profundo conocimiento práctico a su nuevo rol. Su trayectoria incluye experiencia en nutrición avícola, porcina y láctea, formulación de alimento y mejores prácticas de gestión para la producción de reproductores y pollos de engorde. A lo largo de su carrera, ha apoyado con éxito a los clientes y ampliado el alcance del mercado en toda América Latina.

“La vasta experiencia técnica de Marlon y sus sólidas relaciones con la industria serán clave a medida que continuamos expandiéndonos en la región”, dijo Heath Wessels, vicepresidente de ventas en las Américas de Amlan International. “Su capacidad de ofrecer soporte técnico y comercial ayudará a los productores a optimizar el rendimiento de los animales, mejorar la eficacia e impulsar la rentabilidad con nuestros aditivos para el alimento seguros y efectivos”.

Marlon posee una maestría en administración de empresas de la Universidad Americana de Managua y una licenciatura en ingeniería agronómica de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano en Honduras. Marlon tiene un éxito comprobado en apoyar a los productores con estrategias de nutrición personalizadas y soluciones para mejorar el rendimiento.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Marlon a nuestro equipo”, dijo el Dr. Robin Jarquin, director de ventas para América Latina. “Aporta una perspectiva dinámica que nos ayudará a fortalecer las asociaciones y expandir nuestra presencia regional. Las perspectivas de Marlon sobre el mercado serán fundamentales para mejorar el valor que ofrecemos a los clientes”

Con sede en Guatemala, Marlon colaborará estrechamente con los socios de Amlan para ofrecer orientación especializada y soporte estratégico, capacitando a los clientes para optimizar la producción e impulsar el crecimiento del negocio. Su nombramiento refleja el compromiso continuo de Amlan de proporcionar soluciones naturales respaldadas por la ciencia.

Acera de Amlan International

Amlan International Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y especialista en marketing líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para la minería y procesamiento selectivo de sus minerales únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimentarios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales. Para más información acerca de Amlan International, visite,

www.amlan.com .

Contacto:

Reagan Culbertson, vicepresidente de marketing estratégico, B2B

Reagan.culbertson@amlan.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e91b6b4-d8c1-49eb-8ae4-69ac00278b5e/es

