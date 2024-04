Amlan International patrocinará y estará presente en la Convención Anual de ANECA 2024, centrándose en el crecimiento de la industria avícola en México

17/04/2024

Amlan International patrocinará y presentará en ANECA 2024

La convención es el principal evento de la industria avícola en México y es una plataforma ideal para que Amlan muestre sus innovadores aditivos alimentarios de base mineral diseñados para optimizar la salud animal.

CHICAGO, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, la división de salud animal de Oil-Dri® Corporation ofAmerica, se enorgullece de anunciar su patrocinio y participación en la XLVIII Convención Anual de ANECA, que se llevará a cabo en Veracruz, México del 23 al 26 de abril. Este año se conmemora el 50 aniversario de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México (ANECA), destacando su papel fundamental al reunir a los mejores profesionistas y expertos que han impulsado significativamente el avance de la industria.

La convención es el principal evento de la industria avícola en México y es una plataforma ideal para que Amlan muestre sus innovadores aditivos alimentarios con base mineral diseñados para optimizar la salud animal. En particular, Amlan renovó recientemente el registro de su aglutinante de biotoxinas emblemático, Calibrin® -Z, disponible en mercados internacionales selectos, en México. Calibrin-Z se distingue como un defensor altamente eficaz y confiable de la barrera intestinal, protegiendo a las aves y al ganado de un amplio espectro de biotoxinas que disminuyen la salud, el rendimiento y los márgenes de ganancias.

Como parte de su participación, Amlan organizará un seminario técnico integral de 3 horas “Mejorando el desempeño en programas de manejo ante los desafíos del uso de antibióticos, que se llevará a cabo el 25 de abril de 16:00 a 19:00 en el “salón Édgar Pavón” El seminario ofrecerá conocimientos y experiencia valiosas, profundizando en los últimos avances y tendencias en salud animal. Los ponentes de AMLAN presentarán:

Tendencias en la Industria Avícola, presentado por el Dr. Robin Jarquin, Director LATAM de 16:10 p.m.- 14:50 p.m. Puntos de Atención en Programas de Gestión de Campo, presentado por Andrés Soto, Gerente de Cuentas Clave de 16:55 a 17:30 p.m. Consideraciones en Programas de Nutrición para Promover el Rendimiento Óptimo, presentado por el Dr. Cesar Coto, Director de Servicios Técnicos, LATAM de 17:35 p.m.- 18:25 p.m. Innovación y Tecnología Mineral, presentado por Fernando Malapi, Senior Global Product Manager de 18:30 a 18:50 p.m.

Además, los asistentes podrán reunirse a la recepción de clausura de ANECA patrocinada por Amlan International en el Hotel Galería Plaza Veracruz el 25 de abril de 8:00 p. m. a 12:00 a. m. para entablar conversaciones interesantes con representantes de Amlan.

“Los productores han llegado a confiar en Calibrin-Z para mejorar el rendimiento de la producción y con la renovación del registro del producto en México, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes en la región”, afirmó el Dr. Robin Jarquin, director de América Latina de Amlan. . “Nuestros productos desempeñan un papel crucial en la protección de la salud y el bienestar de las aves de corral, contribuyendo a la impresionante trayectoria de crecimiento de la industria”.

“En los últimos cinco años, la industria avícola de México ha experimentado un aumento significativo, con una producción proyectada que alcanzará los 3.9 millones de toneladas métricas”, afirmó Heath Wessels, vicepresidente de Ventas para América. “Estamos entusiasmados con nuestra participación en este crecimiento y estamos bien posicionados para respaldar el próspero mercado mexicano”.

Además de Calibrin-Z, Amlan destacará Varium®, disponible en mercados internacionales selectos, diseñado para reducir los desafíos patógenos en la luz intestinal mientras fortalece la barrera intestinal, y Phylox®, disponible en mercados internacionales selectos, una alternativa natural a los medicamentos anticoccidiales. y vacunas. Estos productos naturales, novedosos y altamente eficaces abordan desafíos críticos de salud y rendimiento de las aves, y se alinean perfectamente con las necesidades cambiantes de la industria.

Para obtener más información sobre Amlan, visite https://amlan.com/. Información de la empresa: Amlan es el negocio de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y comercializador líder mundial de minerales absorbentes. Aprovechando más de 80 años de experiencia en ciencias minerales, Oil-Dri Corporation of America, que opera como “Amlan International”, es una acción que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimentarios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar según el país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

