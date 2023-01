Amlan International presenta tecnología mineral natural en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE)

Por staff

12/01/2023

CHICAGO, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan® International, la división de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America, se complace en anunciar su participación en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) del 24 al 26 de enero de 2023, en Atlanta, GA, EEUU. Los asistentes obtendrán más información sobre los últimos avances en tecnología de alimentación para productores de proteína animal que optimizan la salud intestinal a través de tres emocionantes TECHTalks (charlas técnicas), una exhibición de nuevos productos incluyendo Phylox® y dos presentaciones de pósters durante el Foro Científico Internacional de Avicultura (IPSF). Amlan además se enorgullece de ser el patrocinador exclusivo del Centro de Medios IPPE. Amlan espera dar la bienvenida a una audiencia global de profesionales de la producción animal y compartir más sobre su variedad de productos con asistentes, medios y otros expositores en su stand, B5453.

El año pasado en IPPE, Amlan amplió su cartera de productos con el lanzamiento de Phylox (disponible en mercados internacionales selectos). Phylox es una alternativa natural a los fármacos anticoccidiales, respaldada por investigaciones, que apoya la salud intestinal, mejorando así la productividad y, a su vez, impulsando las ganancias de los productores. Este año, Phylox se destacará durante la presentación de nuevo productos en la exposición. Los asistentes podrán ver una presentación en video para obtener más información sobre la última innovación de Amlan.

“Esperamos hablar con los productores sobre cómo Phylox, una mezcla bioactiva de fitoquímicos antiprotozoarios con múltiples modos de acción, disminuye los efectos negativos de la coccidiosis en producción y salud animalla “, dijo el Dr. Wade Robey, vicepresidente de Agricultura ENOil-Dri y presidente de Amlan International. “Phylox es natural y se puede utilizar en programas libres de antibióticos, ya que no tiene requisitos de retiro y se puede administrar en combinación con vacunas anticoccidiales para prevenir el avance de la enfermedad”.

“Estamos entusiasmados con el éxito de nuestra cartera en los Estados Unidos y Canadá, que incluye Sorbiam™ y Enterotec™. La reacción de la industria a estos productos creados para optimizar la salud intestinal de los animales ha sido tremenda “, según Heath Wessels, vicepresidente de ventas de las Américas. Al trabajar con nuestros principales clientes, nuestros productos continúan demostrando la eficacia de nuestros aditivos para alimentación animal a base de minerales”.

Los asistentes pueden obtener más información sobre lo último en tecnología de proteína y alimentación animal presentado durante los TECHTalks.

El martes 24 de enero:

El Dr. Marc Herpfer, vicepresidente de Nuevas Tecnologías en Oil-Dri Corporation of America, presentará “Tecnología mineral natural como alternativa a antibióticos como promotores de crecimiento” en el Salón B, stand B8675 a las 11:00 a.m.

El Dr. Josh Payne, Director de Servicio Técnico en Poultry Guard, Inc., presentará “Mejores prácticas de manejo y utilización de correcciones de cama en base a arcilla para el control de pH y amoníaco” en el salón B, stand B3646 a las 11:30 a.m.

El miércoles 25 de enero:

Mike Donohue, vicepresidente de Agri Stats, Inc. presentará “La importancia del 1%; El efecto de la eficacia en la sostenibilidad y el valor económico” en el salón B, stand B3646 a las 10:00 a.m.

“TECHTalks es una excelente manera de ofrecer valiosa información sobre los desafíos técnicos específicos que enfrenta el sector”, dice el Dr. Aldo Rossi, vicepresidente de Innovación y Servicio Técnico. “Estamos orgullosos de nuestros aditivos para alimentación animal a base de minerales eficaces y de alta calidad para aves de corral y ganado, y de cómo pueden mejorar la calidad de la proteína animal. Esperamos compartir nuestras soluciones con los productores”.

Durante el Foro Internacional Científico Avícola (IPSF) el 23 de enero, los expertos de Amlan presentarán dos posters, seleccionados por IPSF, que detallan la investigación diseñada para apoyar la salud intestinal óptima de las aves de corral y llevar la última tecnología de producción a los productores. Las presentaciones serán de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.:

Varium ® produce un rendimiento de crecimiento similar al de la alimentación con un antibiótico en granja, por la Dra. Sara (LeAnn) Johnston, Gerente de Servicio Técnico en Amlan International

produce un rendimiento de crecimiento similar al de la alimentación con un antibiótico en granja, por la Dra. Sara (LeAnn) Johnston, Gerente de Servicio Técnico en Amlan International Phylox, un coccidiostato natural, mejora el rendimiento, la valoración de lesiones intestinales y la eliminación de ovocitos fecales en pollos de engorde infectados con Eimeria, Dr. San (Chris) Ching, Gerente Sénior de Investigación en Amlan International.

Amlan continúa celebrando orgullosamente su decimoquinto aniversario como proveedor de aditivos naturales para alimentación animal a base de minerales para la industria. La marca Amlan se introdujo al mercado de aditivos para alimentación animal en el 2007. La integración vertical permite a Amlan aprovechar la experiencia en ciencias minerales de Oil-Dri para desarrollar nuevos aditivos naturales para alimentos. En 1941 Oil-Dri lanzó su primer producto a base de minerales, un absorbente para pisos industriales, y desde entonces ha extraído y procesado una variedad de minerales únicos para muchas aplicaciones. Oil-Dri ha estado activo en el mercado de salud animal desde la década de 1980, con productos que mejoran la capacidad de flujo y la estabilidad de pellets en alimentos para animales.

“Como orgulloso patrocinador exclusivo del Centro de Medios IPPE, Amlan espera establecer relaciones con medios de comunicación de todo el mundo”, dice Reagan Culbertson, vicepresidente de Marketing Estratégico, B2B. “Esperamos que los profesionales de medios visiten el Centro de Medios para trabajar, establecer contactos y consultar a nuestros expertos sobre la tecnología mineral única e inigualable de Amlan”.

Para más información acerca de Amlan International, por favor visite: www.amlan.com

Información de la Empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y comercializador líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri utiliza sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para extraer y procesar selectivamente de sus minerales únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos para alimentación animal en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las afirmaciones asociadas no constituyen afirmaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

Reagan Culbertson

Contacto de Medios

press@amlan.com

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.