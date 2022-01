Amlan International publica nueva investigación durante la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE)

Amlan International publica nueva investigación durante la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE)

13/01/2022

Presentaciones de resúmenes orales centradas en nuevas soluciones de aditivos alimentarios naturales para apoyar una óptima salud intestinal y equilibrio microbiano en las aves de corral.

Dos presentaciones de TECHTalks de investigadores líderes del sector, patrocinadas por Amlan, se centrarán en el impacto de la microbiota intestinal, aplicaciones de un algoritmo de riesgo de micotoxina y oportunidades para mejorar la salud intestinal.

Los participantes de la IPPE podrán escuchar acerca de la tecnología de Amlan, interactuar con especialistas de Amlan e incluso sostener en sus manos el mineral de Amlan en el local B5255.

CHICAGO, Jan. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, un líder mundial en aditivos alimentarios naturales a base de minerales para la producción avícola y ganadera, ofrecerá información completa y concisa acerca de aditivos alimentarios naturales que mejoran la sostenibilidad de la producción avícola utilizando tecnología mineral exclusiva para apoyar la salud intestinal óptima, a los participantes de la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) del 25 al 27 de enero de 2022, en Atlanta, GA.

“El aumento de restricciones globales para el uso de antibióticos en la alimentación creó una necesidad crítica de aditivos alimentarios naturales y sin fármacos que pueden ayudar a apoyar una óptima salud y productividad avícola”, dice Fred Kao, vicepresidente de ventas globales de Amlan International. El equipo global de Amlan invita a los participantes de la IPPE a obtener más información sobre la diferencia de Amlan en traer soluciones innovadoras para mejorar el bienestar y la sostenibilidad de la producción de alimentos, y al mismo tiempo garantizar la eficacia de producción óptima.

“La competencia principal y ventaja competitiva de Amlan estarán en exposición durante la IPPE este año”, dice Heath Wessels, director de ventas para Norteamérica de Amlan. “Los participantes podrán escuchar acerca de nuestra tecnología, interactuar con nuestros especialistas e incluso sostener nuestro mineral en sus manos en nuestro local”.

Durante las presentaciones educativas TECHTalks, especialistas destacados en el sector avícola compartirán nueva información sobre cómo abordar los desafíos del sector. Los abstractos orales y posters de nuestro producto innovador de investigación y desarrollo serán presentados por investigadores de Amlan durante el Foro Científico Internacional de Avicultura (IPSF). Durante la exposición comercial IPPE en el local de Amlan (B5255), los participantes están invitados a dedicar tiempo para conversar con nuestros representantes sobre temas fundamentales que afectan al sector global avícola y ganadero”, dice Wade Robey, PhD, vicepresidente de marketing y desarrollo de producto.

Investigación de vanguardia se presentará en TECHTalks

La investigación de vanguardia sobre las poblaciones microbianas que habitan el contenido y la mucosa intestinales de las aves de corral y el ganado será presentada por Gerardo M. Nava, DVM, PhD, MSc, Profesor de Microbiología de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Presentación de Nava, Microbiota intestinal: Oportunidades para mejorar la salud, bienestar y productividad intestinal, se presentará el 26 de enero de 2022, a las 3:30 p.m. Hora del Este (ET), en el salón B, local B3649.

El Dr. Carlos Augusto Mallmann, PhD, con el Laboratorio de Análisis Micotoxicológico de la Universidad Federal de Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil, es uno de los especialistas líderes mundiales en micotoxinas en la producción avícola y ganadera. Mallmann tratará sobre la comprensión e implementación del algoritmo de riesgo de micotoxinas, basado en variables utilizadas para desarrollar un sistema confiable para el diagnóstico de micotoxicosis. La TECHTalk de Mallmann, El riesgo de la micotoxina, será el 27 de enero de 2022, a las 11:00 a. m. Hora del Este, en el salón B, local B3649.

Resúmenes orales y posters de IPSF

Durante el IPSF, del 24 al 25 de enero de 2022, los especialistas de Amlan presentarán dos resúmenes orales y dos posters, seleccionados por IPSF, que detallan la investigación diseñada para apoyar la salud intestinal óptima de las aves de corral y llevar la última tecnología de producción a los productores. La investigación presentada en los resúmenes orales fue conducida en colaboración con Imunova Análises Biológicas y University of Arkansas.

Resumen Oral: M52, un nuevo aditivos alimentarios natural, preservó la homeostasis microbiana e inmunológica de la mucosa de pollos de engorde (brolers) expuestos al Eimeria spp. por Hongyu Xue 1 , Fernanda Rigo 2 , Breno Beirão 2 , Celso Fávaro 2 and Max Ingberman 2 ; 1 Amlan International, Chicago, IL, USA; 2 Imunova Análises Biológicas, Curitiba, Paraná, Brasil. Presentado el 25 de enero de 2022, a las 10:15 a.m. ET, en B314.

aditivos alimentarios por Hongyu Xue , Fernanda Rigo , Breno Beirão , Celso Fávaro and Max Ingberman ; Amlan International, Chicago, IL, USA; Imunova Análises Biológicas, Curitiba, Paraná, Brasil. Presentado el 25 de enero de 2022, a las 10:15 a.m. ET, en B314. Resumen Oral: A220, un aditivos alimentarios totalmente natural, redujo la colonización intestinal por Salmonella en pollos de engorde y ajustó la maquinaria de virulencia del sistema de secreción SPI-1 tipo III (TTS) por Hongyu Xue 1 , Dongping Wang 1, LeAnn Johnston 1 , Billy Hargis 2 y Guillermo Tellez 2 ; 1 Amlan International, Chicago, IL, EE. UU.; 2 Departamento de Ciencias Avícolas, University of Arkansas, Fayetteville, AR, EE. UU. Presentado el 25 de enero de 2022, a las 8:45 AM a.m. ET, en B315.

aditivos alimentarios por Hongyu Xue , Dongping Wang 1, LeAnn Johnston , Billy Hargis y Guillermo Tellez ; Amlan International, Chicago, IL, EE. UU.; Departamento de Ciencias Avícolas, University of Arkansas, Fayetteville, AR, EE. UU. Presentado el 25 de enero de 2022, a las 8:45 AM a.m. ET, en B315. Póster número P319: M52, un coccidiostáto natural, rendimiento mejorado, eliminación de ovocitos en heces y puntaje de lesiones intestinales de pollos de engorde infectados por Eimeria por Hongyu Xue 1 , San Ching 1 y LeAnn Johnston 1 ; 1 Amlan International, Chicago, IL, EE. UU.

por Hongyu Xue , San Ching y LeAnn Johnston ; Amlan International, Chicago, IL, EE. UU. Póster número P320: Evaluación in vitro e in vivo de A220, como una alternativa antibiótica en alimentación para el control de patógenos entéricos en aves de corral y porcinos por Hongyu Xue1, LeAnn Johnston1, San Ching1 y Dongping Wang1. 1Amlan International, Chicago, IL, EE. UU.

Stand IPPE B5255

Los representantes de Amlan interactuarán con los participantes en la exposición, y se centrarán en la competencia principal de Amlan de ofrecer aditivos alimentarios intestinales consistentes, de alto valor y basados en minerales, teniendo en mente a los productores y el mundo entero. Los productos de Amlan están formulados con ingredientes seguros y naturales que reducen los insumos necesarios para criar aves de corral y ganado, ayudando a disminuir el costo y el impacto ecológico de la producción. El mineral único de Amlan se origina y procesa en Estados Unidos y se envía globalmente desde una sola fuente. Los productos de Amlan están respaldados por una amplia investigación y cuentan con el apoyo de la empresa matriz de Amlan, la integración vertical de Oil-Dri.

La IPPE se realizará en Atlanta, GA, en el Georgia World Congress Center, del 25 al 27 de enero de 2022. Después de la IPPE, la información compartida estará disponible en www.amlan.com .

Información de la empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, fabricante y comercializador líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para la minería y procesamiento selectivo de sus minerales únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimentarios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

