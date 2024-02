Amlan® International se asocia con KOFARM para brindar soluciones de salud e integridad intestinal en cerdos AMVECAJ 2024

06/02/2024

CHICAGO, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan® International, el negocio de salud animal de Oil-Dri® Corporation of América, se complace en anunciar su participación en el próximo XXX Congreso Internacional AMVECAJ, programado para realizarse del 7 al 9 de febrero de 2024, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El evento, organizado por la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Porcino de Los Altos de Jalisco (AMVECAJ), dicho evento es de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional. El tema de este año es “Una Salud” y cubrirá temas relevantes para el manejo de la salud porcina, nutrición y bienestar animal, con la participación de destacados expertos en la porcicultura de diferentes países como: Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y México. AMVECAJ presenta una plataforma ideal para que Amlan® International muestre sus aditivos alimentarios a base de minerales naturales, su experiencia en servicios técnicos y la oportunidad de involucrarse con porcicultores a escala global.

Amlan International expondrá en AMVECAJ 2024

La presencia de Amlan en AMVECAJ 2024 destaca por la colaboración con su nuevo distribuidor, KOFARM

Amlan® International dará a conocer a los participantes soluciones diseñadas para mejorar la salud y el rendimiento de los animales. El compromiso de la empresa es proveer la tecnología de alimentación sostenible para una salud intestinal óptima, dicho compromiso se alinea perfectamente con los objetivos de AMVECAJ, lo que constituye una alianza estratégica.

Es importancia mencionar la presencia de Amlan® International en AMVECAJ 2024 con la colaboración de su nuevo socio comercial KOFARM, para ofrecer soluciones naturales para una salud e integridad intestinal óptima y contribuir en la mejora de la producción porcina. Esta asociación, significa un compromiso fortalecido para entregar productos y servicios de alta calidad como: Calibrin®-Z, Varium® y NeoPrime®, a la región de Jalisco. La coexposición con KOFARM permite a Amlan® International interactuar con los asistentes, compartir conocimientos de campo y explorar oportunidades de colaboración que impulsarán aún más la eficiencia de la producción porcina.

“Estamos estratégicamente posicionados para un crecimiento sostenido, particularmente en América Latina. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones consistentes con productos como NeoPrime, diseñados con ingredientes naturales para impulsar el rendimiento de los cerdos. Esto se ve reforzado por nuestra asociación con KOFARM en México”, dijo el Dr. Robin Jarquín, Director Regional de LATAM.

La industria porcina latinoamericana está experimentando un crecimiento notable y Amlan® International está preparada para contribuir significativamente a esta expansión. Según FAOSTAT, la producción de carne porcina de México alcanzó 1,73 millones de toneladas métricas en 2022, posicionando al país como el segundo productor de América Latina. La producción porcina de México ha aumentado consistentemente anualmente un 3,6% durante los últimos cinco años, superando tanto el promedio de 2,3% de América como el promedio mundial de 0,7%.

“Estamos entusiasmados de ser parte de AMVECAJ 2024 y contribuir al crecimiento de la industria porcina latinoamericana”, dijo el Dr. César Coto, Director de Servicios Técnicos para LATAM en Amlan® International. “Esperamos colaborar con los porcicultores y alcanzar un alto desempeño para generar ganancias a través de nuestros productos diseñados a partir de ingredientes naturales “.

Los asistentes a AMVECAJ podrán obtener más información sobre soluciones en salud e integridad intestinal a base ingredientes naturales visitando el stand #82 Amlan® International- KOFARM y compartir diferentes experiencias en la porcicultura.

Para obtener más información sobre Amlan® International, visite: amlan.com

Información de la empresa:

Amlan es el negocio de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y comercializador líder mundial de minerales absorbentes. Aprovechando más de 80 años de experiencia en ciencias minerales, Oil-Dri Corporation of America, que opera como “Amlan International”, es una acción que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimentarios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar según el país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

Contato:

Reagan Culbertson, Vice-Presidente de Marketing Estratégico, B2B

Email: Reagan.culbertson@amlan.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f58ca492-0450-4628-b852-85f221a8e3fd/es

