Amlan siembra semillas de progreso con aditivos alimentarios naturales de futura generación para producción avícola y ganadera

Por staff

25/01/2022

La creciente inversión global de Amlan en investigación y desarrollo y la experiencia técnica en las principales regiones ofrece tecnologías de aditivos para alimentación basada en minerales de futura generación.

Ya ofreciendo aditivos alimentarios comprobados para la producción mundial de aves de corral y ganado, Amlan introduce nuevos aditivos alimentarios naturales a base de minerales para el mercado estadounidense para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de proteínas animales de calidad superior producidas sin antibióticos.

Las tecnologías emergentes para la producción de aves de corral y porcinos optimizan la salud intestinal en los animales, apoyan la fuerza intestinal y fomentan la respuesta innata de un animal a las presiones de la enfermedad de manera natural.

ATLANTA, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Los avances en aditivos alimentarios naturales están transformando la producción de proteínas animales al proporcionar productos comprobados y confiables para mejorar la sostenibilidad de la producción avícola, y ganadera y satisfacer la creciente demanda del consumidor de alimentos más limpios. Esta semana en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE), un evento internacional anual que presenta la última tecnología utilizada en la producción y procesamiento de aves de corral, Amlan International introdujo aditivos naturales para alimentación a base de minerales de futura generación para productores e integradores verticales en Estados Unidos, al mismo tiempo demostró su creciente inversión en investigación y desarrollo y soporte técnico en los principales mercados globales.

“Mientras el uso de antibióticos en la producción ganadera está bajo mayor escrutinio, el sector avícola tiene que tomar acción. Más productores están bajo presión para reducir el uso de antibióticos en la alimentación animal, lo que hace la salud intestinal de los animales más importante que nunca “, dice Dan Jaffee, presidente y gerente general de Amlan, presidente y director ejecutivo de Oil-Dri Corporation of America, un líder mundial en tecnologías de absorbentes.

“En IPPE esta semana, demostraremos nuestra inversión en tecnología de futura generación de aditivos alimentarios naturales a base de minerales que apoyan la salud e inmunidad intestinal normal de los animales, sin el uso de antibióticos o aditivos químicos agresivos. Estos atributos satisfacen la demanda del consumidor de alimentos más limpios al mismo tiempo que reducen los insumos necesarios para criar animales de producción. Estos factores trabajan en conjunto sinérgicamente para disminuir el costo y el impacto ecológico de la producción avícola y ganadera “, dice el Dr. Wade Robey, vicepresidente de marketing y desarrollo de productos de Amlan.

Amlan cuenta con una trayectoria sólida con sus aditivos alimentarios naturales como Varium® para aves de corral y NeoPrime® para cerdos en los principales mercados internacionales, incluyendo América Latina, el sudeste asiático y China. Los nuevos productos Amlan lanzados en Estados Unidos y en exposición esta semana en IPPE ayudan a abordar la sostenibilidad de la producción animal con aditivos alimentarios naturales que apoyan la salud intestinal, el bienestar animal y el rendimiento económico en aves de corral y cerdos. Incluyen Sorbiam™, un aditivo alimentario de ingrediente único para optimizar la salud intestinal; Ambio™-P y Ambio™-S, formulados naturalmente para apoyar la fuerza intestinal en aves de corral y cerdos, respectivamente; AmSure,™ para apoyar la salud intestinal óptima, el bienestar animal y el rendimiento económico; y Enterotec,™ una formulación basada en fitoquímicos naturales que apoya la integridad intestinal normal y la función como compuestos químicos e ionóforos que se eliminan de las dietas animales.

Los aditivos alimentarios naturales están formulados para tener una fuerte sinergia entre sí sin el uso de promotores del crecimiento de antibióticos (AGP) en la alimentación. Las mezclas sinérgicas del mineral con otros aditivos alimentarios respaldan aún más la función intestinal normal y los procesos digestivos.

Diseñado y producido con el mundo en mente

Como la división de salud animal de Oil-Dri®Corporation of America, líder en tecnología de minerales absorbentes, Amlan aprovecha la experiencia en ciencias minerales de Oil-Dri para desarrollar aditivos patentados para alimentos a base de minerales. Los productos Amlan se basan en su ingrediente mineral natural que se somete a procesamiento térmico, sin el uso de productos químicos dañinos, específicamente adaptados para cada uno de sus productos.

“Debido a que Amlan y Oil-Dri están integrados verticalmente, la empresa controla la calidad, confiabilidad y seguridad del mineral, desde la mina hasta la alimentación”, dice Fred Kao, vicepresidente de ventas globales de Amlan. “Esto se logra siguiendo prácticas mineras sostenibles y utilizando ingredientes naturales en nuestros productos de aditivos para alimentos”.

Inversión en el futuro

Con perspectiva para 2022, Amlan está posicionada para grandes oportunidades de crecimiento con sus soluciones de salud animal a base de minerales. En el Centro de Innovación de Amlan en Vernon Hills, Illinois, EE. UU., que alberga el Laboratorio Richard M. Jaffee de Microbiología Aplicada, el equipo de Ciencias Biológicas de la empresa se centra en ofrecer la próxima evolución en aditivos alimentarios naturales no farmacéuticos para apoyar la función intestinal normal en aves de corral y ganado. La instalación de investigación fue expandida en 2019 para apoyar el crecimiento reciente de las iniciativas de Ciencias Biológicas de la empresa.

Amlan también invirtió en la expansión de las capacidades en los principales mercados en apoyo a los productores e integradores de ganado. Un ejemplo es China, donde Amlan recientemente expandió las capacidades de sus tres centros de logística y suministro, localizados estratégicamente dentro del país, para adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de productos.

“La tecnología es tan buena como las personas que aportan y apoyan las soluciones con nuestros clientes, asegurando el valor y la productividad a largo plazo”, dice Kao. “En los últimos dos años, ampliamos significativamente nuestro equipo de profesionales técnicos, ventas y marketing en los principales mercados en el sudeste asiático, China, América Latina y Estados Unidos para ayudar a los clientes a tener éxito con nuestros aditivos naturales para alimentación a base de minerales. Una parte integral de nuestro compromiso con nuestros clientes es proporcionar un personal profesional con experiencia para ayudarlos a maximizar sus operaciones mientras cumplen con los altos estándares en toda la cadena alimentaria”.

En IPPE esta semana, TECHTalks y presentaciones educativas abstractas orales por destacados especialistas en el sector avícola y Amlan están delineando nuevas investigaciones y soluciones para abordar los desafíos del sector avícola. Después de la IPPE, la información compartida estará disponible en www.amlan.com .

Información de la empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, fabricante y comercializador líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para la minería y procesamiento selectivo de sus minerales únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimentarios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

Reagan Culbertson

Contacto de Medios

press@amlan.com

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.