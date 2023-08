Anatel, MCTI, MDIC e BNDES confirmam presença na edição deste ano do Futurecom

Por staff

15/08/2023

Os preparativos seguem a todo o vapor para o início do Futurecom 2023, que será realizado entre os dias 3, 4 e 5 de outubro, no São Paulo Expo. Entre os convidados confirmados, estão representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), do Ministério da Fazenda Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outras entidades governamentais e privadas, além de marcas patrocinadoras que estarão conectadas na maior plataforma de inovação, conectividade e transformação digital da América Latina, que integra diferentes verticais de negócios.



No dia 3 de outubro, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, debaterá ‘A conectividade como um dos pilares para o crescimento do Brasil’. Já ‘A geração de riqueza e agregação de valor’ será um dos temas que contará com a participação de José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, e de Rosilda Prates, presidente executiva da P&D Brasil, Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação, que reúne empresas que investem em atividades de P&DI.



Marcelo Andrade, presidente Conselho Deliberativo da P&D Brasil, Celso Pansera, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e Vitor Lippi, deputado Federal (PSDB-SP) discutirão os ‘Novos Horizontes para a Indústria Nacional’.



Para debater o ‘Fortalecimento do Mercado Interno’, o Futurecom reunirá Maximiliano Martinhão, presidente do Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e secretário Nacional de Telecomunicações; Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC; Igor Calvet, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); e Francisco Saboya, diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa de Inovação Industrial (Embrapii).



‘Alianças e Colaboração para Inclusão e Diversidade’, assunto bastante debatido atualmente, terá Rosilda Prates, que também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, formado pelo Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Nas demais palestras, já estão confirmadas as presenças no Futurecom 2023 de Rodrigo Rollemberg, secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC; Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda; Henrique Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital do MCTI; Beatriz Fialho, gerente de Inteligência Competitiva de Bio-Manguinhos da Fiocruz; Diego Aristides, chief Technology Officer e superintendente de Produtos Digitais e Inovação do Hospital Sírio-Libanês; Ana Helena Andrade, presidente da Conectar Agro; Mauro Periquito, Associate Partner na Kyndril, Hélio Rotenberg e Glória Guimarães, que também integram o CDESS.



Sob o tema centraldo evento: “Connecting the Interactions – a era da interação de dados, pessoas e negócios conectados”, haverá painéis que trarão a presença de Tomás Balistiero, chief Operating Officer (COO) da Citrosuco; Deise DallaNora, country Head Brazil & Latam da Varda – Field Data Exchange; Pedro Moreira, presidente da Associação Brasileira de Logística (Abralog); Fabio Alencar, presidente da Sindicato Nacional de Empresas de Telecomunicações por Satélite (Sindisat); Mauro Wajnberg, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Telecomunicações por Satélite (Abrasat); Rodrigo Schuch, presidente da Associação NEO; Caio Bonilha, CEO da Futurion Análise Empresarial; Carmela Borst, CEO da SoulCode; Rafael Torres, diretor de Canais Digitais da Pague Menos & Extrafarma; Jose Otero, vice-presidente Latin America & Caribbean do 5G Americas; Dora Kaufman, professora da PUCSP, doutora pela USP, pós-doutora na COPPE-UFRJ e no TIDD PUCSP além de pesquisadora dos impactos éticos e sociais da IA; Cristiano Breder, CISO da Motorola; George Glass, CTO do TM Forum; Tatiana Revoredo, founding Member da Oxford Blockchain Foundation da MIT Technology Review Brasil; e Izabela Anholett, CTO da Exame.



Muitos assuntos estarão em pauta como 5G e suas multiplicidades de aplicação, tecnologias emergentes, economia verde e crescimento sustentável, Inteligência Artificial (IA) Generativa nos negócios, impactos de IA e cloud na Web 3.0 e na sociedade, a conectividade no agronegócio, os modais, a cadeia de suprimentos e a conectividade em um país de proporções continentais, perspectivas do mercado satelital e a alta dos satélites de baixa órbita, Professionals of Future: como vencer o gap global de profissionais de TIC e os skills mais desejados até 2025, entre outros tantos temas relevantes para a economia global.

Congresso

Durante todo o evento, o congresso reunirá cerca de 800 palestrantes que transmitirão 200 horas de conteúdo para fomentar debates profundos sobre os impactos da tecnologia, inovação e principais tendências nacionais e internacionais nas relações entre telcos, empresas de tecnologia e as diversas verticais, como: indústria, agro, meios de pagamentos e bancos, saúde, educação, entre outros.



O congresso terá três trilhas: Future Congress, Future Payment e Future Gov, com temas sobre arquiteturas e sistemas 5G e 6G, redes óticas e cabos submarinos, cibersegurança, blockchain, token, inteligência artificial, machine learning, deep learning, redes neurais, entre outros. A trilha Future Payment trará discussões centradas na transformação provocada pelas novas tecnologias transacionais, de segurança e de identificação. Não faltarão debates em torno de cross-border payments, open & digital banking, e-wallets, pré-pagos, contactless payment, gateways de pagamentos e plataformas, deep learning, redes neurais. Já em Future Gov, estarão as maiores referências brasileiras e internacionais em painéis que demonstrarão como atender às demandas tecnológicas da Administração Pública e Judiciário brasileiros.

A plataforma Futurecom tem o objetivo de integrar toda comunidade das TICs e fomentar o desenvolvimento socioeconômico. Ao acessar a plataforma, o visitante encontra conteúdo rico nos links Canal Digital, Futurecom Xperience, Minutos Corporativos onde encontra casos de sucesso, entrevistas, podcasts e opinião de especialistas de vários setores da economia.

Ver mais: Lemon crypto wallet facilita $USDC no Brasil e na América Latina com Stellar

Ver mais: Os tweets de Elon Musk: Você pode ganhar dinheiro com isso?

Ver mais: Adotar a tecnologia Blockchain: Oportunidades e desafios para os Estados Unidos