Aniversario de Bitget Blockchain4Her: Balance de este año

Por staff

09/03/2025

VICTORIA, Seychelles, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, empresa líder en bolsa de criptomonedas y Web3, reflexiona sobre el notable año de logros de su iniciativa Blockchain4Her. Desde su creación en enero de 2024, Blockchain4Her ha logrado avances importantes para reducir la brecha de género en Web3, empoderando a las mujeres a través de la educación, la mentoría, la financiación y las oportunidades de networking para prosperar en el ecosistema de Web3.

En marzo de 2024, Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget e impulsora de Blockchain4Her, fue invitada para hablar sobre las iniciativas de igualdad de género en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Esta inclusión pone de relieve el impacto de Bitget en el escenario global y su voz para dar forma a las conversaciones en torno a la diversidad, la inclusión y las oportunidades equitativas en la industria de las cadenas de bloques.

Para promover su misión, Bitget dio a conocer el programa Blockchain4Her Ambassador, en el que se recluta a las lideresas en criptomonedas para que sean embajadoras y catalizadoras del cambio. Nuestras distinguidas embajadoras son: Tess Hau, fundadora de Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, cofundadora de Hacken y Cecilia Hsueh, directora ejecutiva del proyecto de ecosistema Layer 2 Morph. Aprovechando sus conocimientos y experiencia, el programa de embajadoras aspira a animar a más mujeres a unirse a esta iniciativa mediante la creación de un espacio seguro para que las mujeres exploren las cadenas de bloques.

En septiembre de 2024, Bitget participó en la Cumbre SheFi en Singapur, a la que acudieron cientos de participante de todo el mundo. En el evento se entregaron los primeros premios Blockchain4Her, que reconocen a cinco mujeres destacadas por sus contribuciones a la industria de las cadenas de bloques. En el Sudeste Asiático, en particular, Bitget también celebró los premios Blockchain4Her del Sudeste Asiático para reconocer los logros de las mujeres lideresas de la región. Las emprendedoras Jenny Nguyen (Nguyen Ngoc Son Quynh), Bea Llana, Theresa Tjandrawinata y Cheryl Law fueron galardonadas por sus innovadoras soluciones y su contribución al ámbito de las criptomonedas, mientras que Tascha Punyaneramitdee ganó el premio “Innovative Web3 Female Entrepreneur Award – SEA edition”.

“En Bitget, creemos que la innovación prospera cuando la diversidad marca el camino. Blockchain4Her es mucho más que un programa, es un movimiento. Nuestro compromiso es brindar a las mujeres la formación, mentoría y oportunidades que necesitan para participar en la revolución Web 3 y liderarla. El futuro de las cadenas de bloques es inclusivo, y juntas, le estamos dando forma”, afirma Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Bitget también lanzó el programa “Pitch n Slay”, con el objetivo de brindar apoyo financiero, orientación profesional y exposición a las mujeres emprendedoras. El evento final se celebró en Bangkok, Tailandia, en noviembre de 2024, donde los proyectos preseleccionados liderados por mujeres tuvieron la oportunidad de competir por una parte de $100,000 en financiamiento inicial a través de Foresight Ventures. Anne Beh, fundadora de Art3mis, un tarot de inteligencia artificial que adivina el futuro, obtuvo el tercer puesto, mientras que Doris Hernández, cofundadora de Functor Network, una capa automática para agentes de inteligencia artificial, se hizo con la segunda posición. El primer premio lo ganó Julija Bainiaksina, fundadora de MiniMe, un proyecto de agente de IA como servicio.

En el último año, Blockchain4Her dio pasos significativos en el apoyo y empoderamiento de las mujeres en la industria de las cadenas de bloques. El programa distribuyó $50,000 para apoyar proyectos prometedores liderados por mujeres y reconoció a nueve mujeres excepcionales con los Premios Blockchain4Her por sus inspiradoras contribuciones. Además, Blockchain4Her organizó más de 10 reuniones en todo el mundo, fomentando conversaciones y colaboraciones significativas dentro de la comunidad. Estos eventos atrajeron a más de 1000 mujeres que participaron en la creación de redes, el aprendizaje y el impulso de la innovación en el espacio de las cadenas de bloques. La iniciativa también atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, lo que amplificó su misión y su impacto a escala internacional.

De cara al futuro, Bitget seguirá abogando por las oportunidades para las mujeres en las cadenas de bloques. A través de asociaciones y la inversión en educación y mentoría, Bitget continuará siendo una fuerza impulsora en el fomento de un ecosistema Web3 inclusivo, empoderando a las mujeres para juntas liderar, innovar y dar forma al futuro de las cadenas de bloques.

Para obtener más información sobre Blockchain4Her, visite esta página.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en bolsa de criptomonedas y Web3. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera para criptomonedas multicadena de clase mundial que ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, con su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Para obtener más información, visite Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad importante. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e326feee-aa16-416b-9622-994a4f4320ff

Copyright © 2025 GlobeNewswire, Inc.