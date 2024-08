Apple: Demanda de EE.UU. sobre smartphones está fuera de la realidad

Por staff

02/08/2024

(EEUU – Bloomberg) — Apple dijo que la demanda antimonopolio del gobierno de Estados Unidos que acusa a la gigante tecnológica de monopolizar el mercado de teléfonos inteligentes “no tiene relación con la realidad” y debería ser desestimada por un juez federal.

En un escrito presentado ante el tribunal, Apple negó las acusaciones de que es un monopolista y dijo que no está obligada a dar a los desarrolladores de software más acceso a los iPhones del que tienen actualmente. La empresa ha establecido los términos para el acceso a su propia plataforma y tecnología, argumentó Apple en su escrito, pero no ha interferido ni restringido a terceros el trato con sus rivales de teléfonos inteligentes. Esas acciones no pueden ser impugnadas bajo la ley antimonopolio de EE.UU., dijo la empresa.

“Apple se enfrenta a una fuerte competencia de otros fabricantes de teléfonos inteligentes de todo el mundo, incluidos Google y Samsung”, argumentaron los abogados de la compañía el jueves en un tribunal federal en Newark, Nueva Jersey.

La denuncia tampoco demuestra que la conducta de Apple haya perjudicado a los consumidores, un componente clave de los casos antimonopolio, afirmó la compañía.

“Es inverosímil afirmar, como lo hace el gobierno, que Apple ha desalentado a algún cliente de cambiarse a Google o Samsung debido a sus políticas con respecto a las ‘superaplicaciones’, los juegos en la nube, los relojes inteligentes o cualquier otra cosa”, según el expediente.

En marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. y un grupo de fiscales generales estatales demandaron a Apple por supuestamente bloquear a sus rivales el acceso a funciones de hardware y software en sus populares dispositivos. La demanda alega que Apple utilizó su poder sobre la distribución de aplicaciones en el iPhone para impedir innovaciones que habrían facilitado a los consumidores cambiar de teléfono. Los agentes antimonopolio alegaron que la empresa se ha negado a dar soporte a aplicaciones de mensajería multiplataforma, ha limitado las billeteras digitales de terceros y los relojes inteligentes que no son de Apple, y ha bloqueado los servicios de streaming en la nube para dispositivos móviles.

Las apelaciones que buscan desestimar una demanda son comunes en los casos antimonopolio, aunque rara vez tienen éxito en los casos presentados por el gobierno.

Es probable que el juez de distrito Julien Neals, nombrado por Biden en 2021, celebre una audiencia sobre la solicitud de Apple de desestimar el caso este año.

El caso es US v Apple, 24-cv-04055, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Nueva Jersey.

Ver más: Apple quiere revolucionar el mercado de los celulares con su iPhone 17 Slim

Ver más: La valoración de Apple se ha vuelto más atractiva en los últimos 3 meses

Ver más: Apple acepta imposición de la UE para evitar una cuantiosa multa