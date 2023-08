Apple Pay ahora disponible para usuarios de RappiCard by Itaú

10/08/2023

La tarjeta de crédito surgida de la alianza entre Rappi y el Banco Itaú se suma al ecosistema de pagos sin contactos de Apple Pay, así casi el 50% los usuarios de RappiCard by Itaú con dispositivos iOS obtienen una nueva experiencia de pago sin la necesidad de presentar el plástico en el comercio.

En línea con el espíritu innovador que destaca a RappiCard by Itaú, desde ahora quienes la usen como medio de pago podrán hacer sus pagos de manera más fácil, rápida y segura con una tarjeta de crédito que sobresale por su proceso 100% digital, por no tener cobros de mantención, contar con un alto nivel de seguridad al no dejar datos a la vista, y por gestionar una solicitud solo en minutos. Además, de manera directa podrán recibir cashback del 1% de cada compra pagando con Apple Pay y seleccionando RappiCard by Itaú.

Con esta opción se responde también a una tendencia entre los compradores actuales que están utilizando cada vez más las plataformas de pago para realizar sus compras. En este sentido, el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp Holding, refleja que el uso de las billeteras digitales ha ido en aumento en Latinoamérica: durante 2021 sólo el 11% de los habitantes de los países participantes contaba con una y en 2022 esa cifra creció a 26%.

De acuerdo a Pablo Fernández, Project Manager de RappiCard by Itaú, “además de ofrecer una experiencia más ágil a los usuarios, la seguridad es un punto muy relevante al permitir transacciones sin contacto a través de dispositivos Apple, como el iPhone”. Y agrega, “Priorizando la experiencia del cliente, Apple Pay ofrece seguridad con tecnología de tokenización y autenticación biométrica donde algo tan rutinario como un pago con tarjeta se transforma en una experiencia increíble y todo con un solo toque”.

La seguridad y privacidad están en el centro de Apple Pay, al pagar los números de tarjeta reales no se almacenan en el dispositivo ni en los servidores de la aplicación, por lo que toda la información del usuario queda resguardada, algo que desde RappiCard aseguran que es una prioridad en su servicio

Apple Pay es fácil y rápido de configurar, podrás hacerlo en segundos directamente desde la app de Rappi, ingresando a la sección de RappiCard y seleccionar “Agregar a Apple Wallet”.

