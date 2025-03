Apple pierde 1.000 millones de dólares al año en streaming: ¿Por qué no funcionan sus contenidos?

Por staff

24/03/2025

(EEUU – EuroNews) Apple pierde 1.000 millones de dólares (923 millones de euros) al año con su servicio de streaming. Dos fuentes cercanas a la compañía han confirmado a ‘The Information’ que la tecnológica ha gastado 5.000 millones de dólares (4.620 millones de euros) al año en Apple TV+ desde su lanzamiento en 2019.

La enorme inversión de Apple en el mercado del streaming de vídeo no ha cosechado una base de suscriptores de tamaño similar. A pesar de programas como ‘Severance‘ y ‘Ted Lasso‘, está significativamente por detrás de sus competidores Netflix, Amazon Prime Video y Disney+.

Netflix cuenta con el mayor número de abonados, algo más de 300 millones. Mientras que Amazon Prime Video funciona con un modelo ligeramente diferente, que permite a los no abonados acceder a títulos individuales para alquilar y comprar, y se calcula que tiene unos 200 millones de abonados. También se calcula que Disney+ tiene unos 125 millones de abonados.

Aunque Apple no ha revelado oficialmente su recuento de suscriptores, ya que no lo publica como una estadística individual separada de otros servicios como Apple Pay, ‘The Information’ lo cifra en unos escasos 45 millones de suscriptores. Dado que Apple es una de las empresas más grandes del planeta, algo está yendo desastrosamente mal en la incursión de la firma tecnológica en el contenido de streaming.

No es que no hayan amontonado montones de dinero en programas impresionantes. El principal es ‘Severance’. La oscura serie de ciencia ficción sobre oficinistas con conciencias divididas fue nominada a 14 Emmys tras su primera temporada en 2022. La serie, producida por Ben Stiller, regresó a las pantallas este año y ha optado inmediatamente a premios de televisión de prestigio junto a ‘The White Lotus’ y ‘Adolescencia’.

Del mismo modo, Apple ha tenido otros éxitos con programas como ‘Ted Lasso’, una alegre serie de comedia futbolística, y ‘The Morning Show’, una sátira de los programas de las cadenas de televisión. Entre su programación original, los contenidos de Apple TV+ han obtenido más de 2.500 nominaciones a premios y 538 triunfos, según declaró Tim Cook, consejero delegado de Apple, en enero.

En el terreno cinematográfico, Apple tampoco se ha quedado atrás. Logró su primera victoria como mejor película en los Oscar con ‘CODA‘. Desde entonces, ha apoyado a numerosos directores de alto nivel para que produzcan obras atrevidas y aptas para la temporada de premios, como ‘Los asesinos de la luna’, de Martin Scorsese, ‘Napoleón’, de Ridley Scott, y ‘Blitz’, de Steve McQueen. Sin embargo, todo este dinero no se traduce en abonados. Apple está viendo cómo su inversión se va por el desagüe.

El contenido no consigue acaparar conversaciones

Gran parte del problema radica en la falta de caché social que parece tener Apple TV+. Grandes estrellas se apuntan a proyectos caros solo para que sean volcados en el servicio sin suficiente bombo y platillo para que suscite el tipo de publicidad que es innata a un estreno de HBO.

En la industria se denomina ‘water cooler television’ al tipo de programas que dejan una huella cultural tan grande que, a la mañana siguiente, se convierten inevitablemente en tema de conversación en las oficinas de todo el mundo. Ejemplos clásicos son las series de gran presupuesto que surgieron a principios del siglo XXI, como ‘Los Soprano‘, ‘Breaking Bad‘ y, más recientemente, ‘Succession‘. Gracias a su reputación durante décadas y a su programación semanal, HBO ha sabido captar con maestría lo efímero de un momento ‘water cooler’.

‘Severance‘ es la primera serie de Apple que ha logrado replicar ese nivel de trascendencia cultural. Gracias a su trama profundamente misteriosa y a sus confusos ‘cliffhangers’, cada semana se ha convertido en un auténtico competidor por la atención de la gente. Pero es la primera vez que Apple lo consigue. Son innumerables los ejemplos de programas que, con toda la pinta de tener impacto cultural, acaban cayendo en saco roto.

El año pasado, la plataforma estrenó ‘Disclaimer’, la primera serie de televisión del oscarizado director mexicano Alfonso Cuarón protagonizada por Cate Blanchett. Con estrellas de ese calibre, no es de extrañar que la serie debutara en el Festival de Venecia. Sin embargo, ni siquiera Blanchett ha podido salvar ‘Disclaimer’ del montón de contenidos poco excitantes de Apple.

Las adaptaciones de novelas tan queridas como ‘Lecciones de química’, ‘Pachinko’ y ‘Shantaram’ no consiguieron dar en el clavo. Tampoco el sucesor espiritual de ‘Band of Brothers’, ‘Masters of the Air’, logró disparar los índices de audiencia. En el lado opuesto, Apple ha enfadado a los fans cancelando programas antes de tiempo, como ocurrió con la serie de comedia musical ‘Schmigadoon!’.

Las cifras en el terreno cinematográfico

Al igual que ocurre con la televisión, donde las plataformas de streaming se resisten a publicar las cifras de audiencia, es difícil evaluar el éxito de su producción cinematográfica incluso con las cifras de taquilla. ‘Los asesinos de la luna’, por ejemplo, fue oficialmente un fracaso comercial, recaudando 158,8 millones de dólares (146,7 millones de euros) en todo el mundo frente a un presupuesto aproximado de 215 millones de dólares (198,6 millones de euros).

‘Napoleón’, que también se estrenó en cines a finales de 2023, al menos logró recaudar unos 221,4 millones de dólares (204,6 millones de euros) frente a un presupuesto aproximado de 200 millones de dólares (184,5 millones de euros). Aunque la industria estima que la película no alcanzó el punto de equilibrio, Apple insiste en que fue rentable.

Ambas películas, de directores muy apreciados, tuvieron una oportunidad poco habitual en los servicios de streaming. Se estrenaron en cines y no aparecieron en las plataformas de streaming hasta muchos meses después.

Apple tampoco está dispuesta a tirar la toalla cuando se trata de invertir en películas de gran presupuesto. Solo este año se estrenará la esperada ‘F1’ del director de ‘Top Gun: Maverick’, Joseph Kosinski, así como las últimas películas de Guy Ritchie, Spike Lee y Paul Greengrass.

La preocupación por el impacto cultural de las series que se vierten en los servicios de streaming no es un problema exclusivo. Una y otra vez, Netflix estrena una serie a bombo y platillo la semana en que se emite para luego dejar de dar que hablar casi de inmediato. ‘Severance’, que acaba de ser renovada oficialmente por una tercera temporada, puede suponer un cambio de tendencia para la incipiente empresa de streaming de la compañía tecnológica. Pero aún está por verse si la gran apuesta financiera de Apple por el éxito del streaming dará sus frutos.

Ver más: La Paradoja del Dato: Por qué acumular información no te hace más inteligente

Ver más: Brecha digital y desigualdad salarial: El impacto del acceso a Internet en el trabajo

Ver más: Redes de alojamiento neutrales: ¿La evolución de la conectividad inalámbrica?