Aranceles y desplomes: ¿Cómo leer los movimientos del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500?

Por staff

21/05/2025

(Global) Los principales índices bursátiles del mundo están en alerta; Wall Street se tambalea y la economía mundial lo resiente. En cuestión de semanas, el Dow Jones cayó más de 1,200 puntos, el Nasdaq registró en marzo su peor caída desde 2022 y el S&P 500 entró en territorio de corrección ¿Qué son esos índices que están en boca de todos?



Wall Street Funded —especialistas financieros que abren una ventana a la capitalización para inversionistas emergentes— explica que estos índices son un “termómetro” de los principales activos del mercado accionario. Son un indicador que agrupa a varias acciones representativas en un solo valor numérico, para medir su comportamiento sin tener que ver cada acción individualmente.



La volatilidad que sacude al Dow Jones, al S&P 500 y al Nasdaq no responde a una sola causa, sino a un cúmulo de factores interconectados: tensiones arancelarias, desaceleración económica global y decisiones de la Reserva Federal.



“Estos índices no solo reflejan el comportamiento de las principales empresas del mundo entero; reflejan las expectativas, los temores y las decisiones políticas que están definiendo el rumbo económico global. Entender qué pasa con el Dow, el S&P o el Nasdaq es entender, en cierta forma, hacia dónde va el mundo”, explica Iñaki Martínez, cofundador y director ejecutivo de Wall Street Funded.



¿Cómo funcionan los índices bursátiles?

En pocas palabras, estos índices son una radiografía del “estado de ánimo” de los mercados:



El Dow Jones Industrial Average agrupa a 30 empresas tradicionales de gran capitalización, muchas de ellas industriales y con fuerte presencia internacional.

Cuando se habla de que “el Dow cayó”, significa que esas empresas perdieron valor en el mercado debido a factores que amenazan sus ganancias; sí, como los aranceles. Por ejemplo, ante una tarifa del 20% al acero importado, empresas como Boeing o Caterpillar, que dependen fuertemente de ese insumo, verán cómo aumentan sus costos operativos, lo cual reduce sus márgenes y, en consecuencia, su valor accionario.



El Standard & Poor’s 500, por su parte, representa a 500 empresas de diversos sectores y es el índice más utilizado por economistas para medir el desempeño general de la economía estadounidense. Su fortaleza está en su diversidad, pero eso también lo hace más vulnerable a shocks sistemáticos.



Por ejemplo, si el gobierno impone aranceles que encarecen los productos básicos, se ven impactados sectores completos como el consumo, la tecnología y la manufactura. Hasta mayo, el S&P 500 acumula una caída de 3.7% en lo que va del año ante los aranceles a productos chinos valorados en más de 200 mil millones de dólares.



El Nasdaq Composite, dominado por empresas tecnológicas, es el más volátil frente a conflictos comerciales internacionales. Las empresas de este índice operan con cadenas de suministro altamente globalizadas. Una simple restricción al comercio de semiconductores o software entre Estados Unidos y Asia puede desatar caídas de hasta dos dígitos.

El efecto de los aranceles no es solo contable. Va al núcleo de la rentabilidad futura. Si las utilidades previstas de una empresa disminuyen, su precio en bolsa cae. Por eso se dice que los índices son el barómetro del mercado: no solo muestran lo que pasa hoy, sino lo que los inversionistas creen que pasará mañana.





La narrativa financiera de 2025 se escribe en un entorno tenso, entre discursos de campaña y decisiones de política comercial. Pero ante todo ese ruido, los índices bursátiles siguen siendo el mejor traductor de lo que está ocurriendo. Comprenderlos no solo ayuda a navegar la tormenta: también es el primer paso para transformarse de espectador a protagonista en la economía global.

