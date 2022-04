Argentina: Samsung presentó su propuesta en la división de pantallas y televisores

04/04/2022

Samsung presentó en Argentina su propuesta para el año 2022 en la división de pantallas y televisores. Con la mirada puesta en el próximo mundial de fútbol y el objetivo de brindar a cada consumidor el producto que necesita, este año se lanzarán cuatro productos innovadores en su categoría: Neo QLED, el nuevo lineal de televisores 4K y 8K que mejora visiblemente la calidad de imagen; The Premiere, un proyector de hasta 130 pulgadas para poder disfrutar de todo el entretenimiento en 4K y vivir una experiencia de cine en el hogar; The Frame, el icónico televisor de Samsung que simula una obra de arte en 55 y 65 pulgadas y por último, el proyector portátil The Freestyle pensado para llevar una pantalla de 30 y hasta 100 pulgadas a todos lados.

Los últimos productos y tecnologías del fabricante proponen nuevas e interesantes aristas para distintos momentos de la vida cotidiana, en donde la pantalla no sólo se posiciona en el hogar, sino que los usuarios se animan a pensar nuevas formas y lugares donde llevar el entretenimiento.

Neo QLED

En Argentina se presentaron dos modelos con tecnología Neo QLED de 75 y 85 pulgadas, con definición en 8K y 4K respectivamente. Esta nueva línea de televisores incorpora Quantum Mini LED, un LED que es 40 veces más pequeño que aquellos presentes en la tecnología QLED, logrando negros más profundos y Quantum Dot que potencia el brillo y color en cada imagen. Su Super Ultrawide Game View brinda el área de visualización necesaria para maximizar la experiencia de juego y el Game Bar permite hacer ajustes en tiempo real en relación al aspecto y configuración.

Otro de los puntos a destacar de este nuevo lineal es la incorporación del control remoto solar. Samsung desarrolló un control remoto fabricado con plástico renovable e integrado de celdas solares que reemplazan las tradicionales baterías AA. Esto quiere decir que se puede recargar el control con luz solar, luz ambiente o mediante una conexión USB. Así, la empresa espera reducir a nivel global 99 millones de baterías AA en 7 años, lo que equivaldría a la disminución de hasta alrededor de 6 mil toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero por año.

The Premiere

Con la idea de llevar una sala de cine al hogar, la compañía presenta The Premiere: un proyector láser en 4K de hasta 130 pulgadas. Es un proyector de corto alcance, lo que significa que con sólo 11 centímetros de distancia entre la pared y el equipo se puede alcanzar una calidad de proyección en 4K y de hasta 130 pulgadas y con una tasa de refresco de 120Hz.

En el país se presentaron dos modelos: The Premiere 4K Láser con 2200 lúmenes y The Premiere 4K Triple Láser con 2800 lúmenes de brillo incorporados. Esto permite, además, una mejor experiencia de uso, ya que no es necesario que los ambientes estén oscuros a un 100%, como sucede con otros proyectores. El modelo LSP9T además incorpora un Triple Láser (por la combinación de 3 colores: rojo, azul y verde) que otorga una imagen más nítida, con colores reales y contrastes que se adaptan a cada imagen.

The Frame

Se trata de un producto que se destaca por su diseño estético y minimalista. Cuenta con un único cable visible One Connect y, gracias al soporte “Non Gap Wall Amount” que elimina el espacio entre la pared y la TV, The Frame logra un aspecto sofisticado y adaptable a cualquier espacio. Este nuevo modelo presentado mejora significativamente la calidad de la pantalla para aumentar la autenticidad y originalidad de las obras de arte. Además, es un 46% más delgada que el modelo anterior y ofrece una mejor experiencia al usuario del Art Store de Samsung, donde será más fácil encontrar las piezas de arte queesté buscando. Permite exhibir grandes obras de arte o fotos cuando la TV se encuentra apagada, proporcionando así tecnología y arte en un solo producto.

The Freestyle

Samsung está caracterizada por su constante innovación y búsqueda de nuevos productos que hagan la vida de las personas más entretenida, fácil y cómoda. Es por esto que creó The Freestyle, un proyector compacto, liviano y versátil pensado para llevar a cualquier parte. Gracias a esto, puede proyectar desde cualquier ángulo y sobre cualquier superficie, sin necesidad de contar con una base plana o ajustada a determinada posición. Sin mover el dispositivo, permite ajustar automáticamente la pantalla de 30 y hasta 100 pulgadas, gracias a la tecnología Auto Keystone se proyecta siempre en una proporción de 16:9, mientras que la función Auto Focus logra mantener la imagen enfocada con claridad y el Nivelador Automático presenta la imagen derecha y horizontal, aunque el proyector esté inclinado.