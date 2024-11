Arrancó la tercera edición de Women4Cyber Startup School

Por staff

06/11/2024

(España) Arrancó la tercera edición de W4C Startup School, un programa de innovación y aceleración totalmente gratuito, dirigido a proyectos de ciberseguridad liderados por mujeres que quieran potenciar habilidades como finanzas, estrategia comercial, comunicación o producto digital. Una oportunidad de alto impacto para continuar potenciando la incorporación de las mujeres a un sector en plena evolución, que en este momento aúna solo un 25% de representación femenina.

Dirigido a startups en cualquier fase de crecimiento, prevé una formación intensiva de 6 semanas, en formato híbrido. Entre las temáticas esenciales para impulsar y hacer crecer un proyecto, destacarán la validación de producto, marketing y venta, fuentes de financiación, legal basics o lean startup mindset, incidiendo en el valor de un pitch efectivo de cara a un Demo Day final. Durante todo el programa, las startups seleccionadas estarán acompañadas por mentores expertos en ciberseguridad y posteriormente, podrán pasar a formar parte de un ecosistema en plena ebullición.

Con el apoyo de Google for Startups como partner y las multinacionales WatchGuard, BT Group, Netskope y Splunk, el programa se enmarca en la W4C Startup School, una iniciativa de Tetuan Valley y Women4Cyber Spain que brinda oportunidades de crecimiento profesional y visibilidad a las profesionales en este campo y que ya ha acelerado a 14 startups en solo dos ediciones, entre las que podemos destacar a AuthUSB, Intrepit, Bytehide o Shaadow.

Esta pionera aceleradora trabaja para motivar a los emprendedores a lanzar sus proyectos, ayudar a las empresas emergentes a consolidarse y crecer, así como llevar la innovación a las grandes empresas y a colaborar con instituciones públicas y privadas como hub de innovación y emprendimiento.

Crear comunidad y superar los desafíos

“Aunque la tendencia está cambiando, la industria de la ciberseguridad sigue teniendo mucha mayor representación masculina, por lo que un programa específico brinda un espacio a las mujeres para experimentar y aprender sin ningún tipo de presiones externas”, argumenta Íñigo Peña, CEO de Tetuan Valley. Y es que, según el informe Women in IT and Cybersecurity, solo el 25% de los profesionales en el sector de la ciberseguridad en el mundo son mujeres, y en España apenas representan el 14% de los puestos de analista de ciberseguridad y el 7% en ingeniería de ciberseguridad. El porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos, por ejemplo un rol de CISO (Chief Information Security Officer), baja significativamente.

Daniela Kominsky, directora de emprendimiento de W4C Spain, explica que “la ciberseguridad es un sector donde la mentoría es esencial para el crecimiento profesional, pero esta escasez de representación femenina suele dificultar que las mujeres encuentren mentoras o modelos a seguir”. Por eso W4C Startup School facilita la conexión y el acceso a profesionales y líderes en ciberseguridad, “lo que contribuye a atraer más talento femenino, y sobre todo damos visibilidad e impulso a emprendedoras que desarrollan soluciones innovadoras en el campo de la seguridad digital”, concluye.

Ver más. Check Point Software presenta los resultados financieros del tercer trimestre de 2024

Ver más. Cuatro criaturas cibernéticas aterradoras que están a tu acecho

Ver más. AI Copilot para Harmony SASE: Respuestas al instante y brinda soporte rápido y fiable