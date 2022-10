Arte NFT: las grandes ventajas y desventajas para los negocios de artistas

Por staff

11/10/2022

La capitalización de mercado de los tokens no fungibles (NFT) ha mostrado un crecimiento acelerado en los últimos años casi multiplicado diez veces su valor en dos años, así lo afirma el portal de estadística Statista. Sin embargo, según Nonfungible.com, el portal de datos más grande sobre NFTs en el mundo, se registra una ganancia neta de US $ 460 millones durante el segundo trimestre de 2022, una disminución significativa en comparación con el primer trimestre de 2022 (US $ 2,3 mil millones).

La gran mayoría de NFT están desarrollados con base en los estándares de la criptomoneda Ethereum, que es bastante popular. Gracias a esto, comprarlos o venderlos es muy sencillo, ya que muchos monederos virtuales que son compatibles con Ethereum permiten también realizar compras y ventas de arte NFT y otros tipos de NFT. Eso sí, no dejan de ser obras que se pueden copiar, y lo que permite este tipo de token es demostrar que quien lo posee tiene la obra original.

Según, el área de diseño gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (ESDESIGN) “la principal ventaja del arte NFT, es que permite que quienes crean las obras puedan venderlas directamente, sin necesidad de recurrir a intermediarios ni a galerías de arte. Además, el hecho de venderlos online les permite llegar a un público más amplio y pueden recibir una parte de cada transacción que se haga con ellas, gracias al registro de movimientos que llevan integrado.”

Ver más: Cryptoeconomy: Brasil bate récords de criptoactivos

Además de su fácil comercialización, son inmutables y fácilmente programables, solo hace falta subirlo a una plataforma, y por medio del blockchain, la obra de arte ya estará tokenizada.

Sin embargo, según ESDESIGN “entre los principales inconvenientes del arte NFT está su volatilidad, puesto que estas obras pueden experimentar grandes variaciones de precio, e incluso, perder prácticamente todo su valor en un momento dado, para después volver a subir de precio.”

Y es que este modelo de negocio aún es muy especulativo, por ejemplo, según Nonfungible.com, durante el último trimestre, se observa una disminución del 46% en la utilidad de reventa durante el período, para una pérdida total que aumentó en un 23% (US$1,800 millones de utilidad por US$1,400 millones de pérdida).

Finalmente, si bien los NFTs representan una nueva oportunidad de negocio para artistas y diseñadores, se deben tener en cuenta las ventajas y desventajas de este, pues, aunque parece un modelo muy atractivo, sigue siendo un terreno inestable y sin explorar.