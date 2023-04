Artificial Intelligence: 40% de los solteros argentinos no hace match con ChatGPT

Por staff

14/04/2023

En tiempos en los que la tecnología facilita la vida diaria, incluso las relaciones amorosas recaen sobre los hombros de la IA. ¿Qué tan auténtico es eso? En las últimas semanas se ha visto en todos los medios el uso de ChatGPT, esta herramienta se ha convertido en tema de debate en muchos ámbitos, incluso cuando se habla de cómo encontrar el amor.

Una encuesta realizada por Inner Circle, la aplicación global de citas de mayor calidad, demostró que el uso de ChatGPT no es visto tan positivamente por las personas solteras en Argentina. El 40 % de los encuestados está de acuerdo en que se desanimarían si alguien usara esta herramienta para hablar con ellos, mientras que un tercio (32 %) dijo que no confiaría en alguien que recurriera a la misma para crear su perfil en una app de citas.

Cada vez hay una mayor presión sobre los solteros para que sean más “originales”, tanto en sus perfiles como en sus conversaciones, para lograr el éxito. 9 de cada 10 (91%) de los encuestados dicen que el primer mensaje que alguien les envía es muy importante y determina si le van a responder o no. De hecho, el 43% de los usuarios considera que si se aburre o si algo le desagrada de esa primera conversación, automáticamente la terminaría.

No sorprende que la gente recurra a herramientas de IA como ChatGPT para que los ayude a destacar entre la multitud. Pero lo que no tienen en cuenta es que este uso es engañoso y preocupante, ya que también pueden ser utilizadas por estafadores para facilitarles la comunicación y conexión con otros miembros.

Crystal Cansdale, experta en citas de Inner Circle, no cree que la herramienta sea una buena solución para aquellos que buscan una mejor experiencia en citas. “¿Qué tan real es un perfil hecho por ChatGPT? ¿Cómo impacta en la seguridad? En Inner Circle, creemos que la autenticidad es la clave, por lo que siempre alentamos a nuestros miembros a mostrar su verdadero yo y ser genuinos cuando conocen gente nueva. Si bien esperamos que la mayoría de las personas usen IA y ChatGPT para ayudarlos con las partes difíciles del coqueteo, también existe el riesgo de que los delincuentes usen la herramienta para parecer más humanos y, por lo tanto, terminen teniendo más éxito con las estafas”.

La experta en citas también explica la importancia de ser espontáneo y sincero a la hora de coquetear. “Demostra quién sos, todas tus virtudes y defectos te hacen ser vos. Si bien puede ser tentador usar ChatGPT, por ejemplo, si eres un poco tímido, es importante recordar que ChatGPT no puede ayudarte cuando conoces a alguien en la vida real. Así que es mejor ser auténtico desde el principio si queres hacer conexiones reales y duraderas”.

3 consejos para iniciar una conversación después del match y obtener mejores resultados

Según la encuesta, 2 de cada 5 personas confesaron que usan un simple “HOLA” para iniciar una conversación en una aplicación de citas y al 65% de los solteros no les importa si alguien les envía simplemente un “HOLA” después de hacer match. Pero la realidad es que, según el análisis de la app, solo 2 de cada 10 personas (21%) que usan un simple “HOLA” obtendrán una respuesta. Crystal también comparte algunas ideas sobre cuáles son los mejores saludos en la app.

Explorar los perfiles

Una cuarta parte (25 %) de los encuestados está de acuerdo en que espera que su match muestre interés y les pregunte algo que hayan visto en su biografía. Mencionar un detalle del perfil es una excelente manera de iniciar la conversación, porque significa que te tomaste el tiempo para conocer más a la otra persona. Podes preguntar sobre un hobby que te haya llamado la atención o una ciudad que te gustaría ir y que tu match ya haya visitado. Esto también demuestra la importancia de tener un perfil completo, aquellas personas que lo tienen completo en un 80% tienen el doble de matches que un perfil que está completo en un 60%: por lo que ese 20% adicional realmente puede hacer que encuentres a tu media naranja.

Personaliza el mensaje

Las primeras impresiones son claves y también lo son los primeros chats. 7 de cada 10 (68%) destinatarios de un simple ¡HOLA! dicen que esto refleja una falta de esfuerzo y al 45% les hace sentir que la persona no está realmente interesada. Incluir el nombre de tu match en el primer mensaje aumenta tus posibilidades en un 4%. No es mucho, pero vale la pena intentar que la otra persona sienta que estás interesado en conocerla y ganar puntos extra para lograr una cita de calidad.

“Yendo no, llegando”

El 9% de los usuarios argentinos que respondieron la encuesta fueron honestos y confesaron que les gusta que los saluden con una invitación directa a un plan divertido como una forma de romper el hielo. Es cierto que hay solteros que son más aventureros y les gustan las charlas más concretas, es cuestión de práctica poder identificarlos.