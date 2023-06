Artificial Intelligence: Adobe se sube a la ola de la IA generativa con Firefly y Sensei GenAI

Por staff

09/06/2023

La tecnología más de moda, la inteligencia artificial generativa, está suponiendo todo un terremoto este 2023 para el mundo de los negocios. Este jueves, otro gigante tecnológico con 10 años de experiencia en el campo de la inteligencia artificial se ha sumado oficialmente a la carrera por exprimir al máximo el potencial de la IA generativa mediante la celebración en Londres del Adobe Summit EMEA 2023.

Según se infiere de lo expuesto en la conferencia londinense, el plan de Adobe pasa por dos nombres claves. Firefly y Sensei GenAI. El primero es como denomina a su IA generativa.

Capaz de editar fotografía a base de órdenes escritas, alterar composiciones completas, generar imágenes de cero, dibujar bocetos o editar vídeos, Firefly es la solución ideada por Adobe para la parte creativa, mientras que Sensei GenAI, es la funcionalidad basada en IA que Adobe introducirá para tratar de mejorar las capacidades de venta y dotar de capacidad de análisis de las preferencias de los clientes en tiempo real.

Las primera de las dos primeras herramientas que ha desarrollado Adobe para sacar partido a Firefly, se encarga de generar imágenes a partir de una petición realizada por sus usuarios mediante texto, devolviendo una imagen generada a partir de lo pedido. Por lo tanto, funciona de manera similar a DALL-E o Midjourney. La segunda de las herramientas genera letras artísticas y con distintos estilos.

Firefly formará parte de Photoshop, aplicación en la que ya está presente desde hace dos semanas en una versión beta cuya acogida ha superado las expectativas previas que tenía la marca.

Photoshop contará con diseños generados por IA, que Illustrator podrá generar variaciones vectoriales a partir de esbozos dibujados a mano, y que Premiere te dejará cambiar el color de una imagen, o su estilo, solo con suministrarle otra imagen.

Además, se podrá aplicar los efectos a una imagen que ya ha sido generada, en vez de tener que tener que generar otra nueva cada vez que se desee actualizar el efecto. También será posible añadir opciones personalizadas. El efecto de texto también contará con opciones integradas para el tamaño del efecto, así como para el color del fondo.

Según Adobe, los usuarios han generado 200 millones de imágenes desde su lanzamiento. Firefly también se implementará en un futuro en Illustrator y en Adobe Express, una nueva plataforma dirigida a empresas que aúna varias de las funcionalidades de distintas herramientas de Adobe.

Respecto a cuándo estará disponible, la firma californiana se ha limitado a asegurar que “Adobe Express para empresas ya es accesible desde este jueves. La nueva herramienta independiente Adobe Firefly para empresas estará disponible en la segunda mitad de 2023″, especifica en un comunicado.

Adobe cuenta además con una gama de productos para empresas agrupados bajo el paraguas llamado Adobe Experience Cloud. La firma ha desvelado que más de 12.000 organizaciones ya usaban este servicio. Entre ellas, aparecen nombres como el Real Madrid, Banco Santander, Stellantis o el Grupo Volkswagen por mencionar algunos. Es aquí donde entrará Sensei GenAI, la otra herramienta basada en IA que ha puesto sobre la mesa en el Adobe Summit.

Adobe Sensei GenAI está pensado para el mundo de la empresa, y se integrarán en su suite de apps de productividad. Los servicios utilizan una combinación de tecnologías de IA, entre las que están los modelos de lenguaje de Adobe y el servicio Azure OpenAI, para realizar diversas tareas de las áreas de marketing y ventas.

Las primeras cuatro herramientas de la suite que sacarán partido a Sensei GenAI serán Adobe Experience Manager, Adobe Journey Optimizar, Customer Journey Analytics y Marketo Engage.

En la presentación, se pudo ver como Sensei GenAI creaba textos que podían configurarse en función de la audiencia objetivo y del tono a emplear.

Christophe Marée, Marketing Director Western EMEA & Marketing, Insights and Operations Director EMEA, apuntó que “Tenemos productos diseñados para diferentes tipos de cliente, profesionales o no tan especializados. Adobe Express democratiza el uso de las herramientas que incorpora, está dirigido a los profesionales no especializados. Con los lanzamientos de hoy, expandimos nuestro público objetivo”.

Adobe Express for Enterprise está ya disponible como parte de la suscripción Adobe Creative Cloud Enterprise, y cuenta con las opciones necesarias para fomentar y facilitar la colaboración entre empresas y organizaciones. Además, Creative Cloud Enterprise cuenta con flujos de trabajo colaborativo para empresas, gracias a que se integra de manera nativa con Adobe Experience Manager.

Con esta integración, los usuarios de la plataforma para empresas podrán acceder a activos de la empresa, como logos o vídeos, a parte de las librerías cloud de Adobe creative, sin tener que subir el contenido a mano a Adobe Express. De esta manera, se genera un hub creativo centralizado al que puede acceder cualquier empleado de la empresa.

