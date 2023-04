Artificial Intelligence: Apps de citas utilizarían ChatGPT para entablar conversaciones cautivadoras

10/04/2023

¿Sospechas que tu match en línea no es exactamente quien dice ser? Una nueva investigación de Kaspersky revela que es muy probable que ChatGPT, la nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa que ha arrasado el mundo en los últimos meses, tenga algo que ver. Según la encuesta, el 75% de los usuarios de apps de citas utilizaría ChatGPT para entablar conversaciones cautivadoras.

Estos hallazgos forman parte de una nueva investigación de Kaspersky entre hombres y mujeres solteros en el Reino Unido con el objetivo de entender cómo la IA, específicamente ChatGPT, está impactando el mundo de las citas. Los resultados revelan que el uso de ChatGPT como una ‘ayuda’ virtual útil ya está en marcha, con más de la mitad (54%) de los hombres solteros admitiendo que estarían dispuestos a usar ChatGPT para cortejar a posibles parejas en una app de citas con el fin de parecer más divertidos o inteligentes.

La encuesta también encontró que la herramienta de AI no solo está impactando la calidad, sino también la cantidad, con el 51% de las mujeres solteras admitiendo que usarían ChatGPT para hablar simultáneamente con múltiples personas, presumiblemente para aumentar significativamente sus posibilidades de encontrar un match.

Sin embargo, los hallazgos plantearon preocupaciones sobre la posibilidad de una nueva era de engaño basada en IA, con el 57% creyendo que su uso en un entorno de citas en línea es deshonesto.

Para Crystal Cansdale, experta en relaciones para la app de citas Inner Circle, existe mucha presión para que las personas sean ‘originales’ y se destaquen de las demás en este tipo de plataformas, por lo que no le sorprende que las personas en busca de pareja hayan dicho que usarían la herramienta de IA para ayudarlos a sobresalir entre la multitud. Sin embargo, advierte: “El uso de chatbots es engañoso y un verdadero motivo de preocupación. La autenticidad es el núcleo de la construcción de relaciones y, a pesar de lo ‘real’ que puede parecer un mensaje generado por ChatGPT, solo lo llevará hasta cierto punto y, en última instancia, no es real”.

Por su parte, David Emm, analista principal del Equipo de Investigación y Análisis en Kaspersky, señala que, aunque el uso de herramientas de IA como ChatGPT para crear líneas de conversación atractivas parezca una forma inofensiva de entablar una nueva plática con una pareja potencial, quienes usan las apps de citas deben ser precavidos.

“Los usuarios de aplicaciones de apps de citas deben estar alertas ya que no todos los que ahí se encuentran actúan de buena fe. Algunos pueden estar usando estos servicios para engañar y, como hemos visto con la manipulación de imágenes, la inteligencia artificial puede facilitar que las personas finjan fácilmente ser algo que no son y conllevar a otros a escenarios desagradables”, comentó Emm, quien agregó: “Por eso, es importante que las personas se mantengan alerta cuando se comunican con otros en línea. Sean siempre cautelosos y verifiquen la autenticidad de las personas con las que están hablando para evitar ser víctimas de tácticas engañosas”.