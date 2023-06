Artificial Intelligence: CEO OpenAI: Israel tiene un papel “enorme” en la regulación de la IA

Por staff

05/06/2023

Las empresas que utilicen herramientas de IA generativa como ChatGPT y Bard con potencial para generar desinformación deben etiquetar esos contenidos como parte de sus esfuerzos por combatir las noticias falsas, declaró el lunes la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova.

Cada vez preocupa más en todos los ámbitos el posible abuso de esta tecnología y la posibilidad de que agentes malintencionados e incluso gobiernos la utilicen para producir mucha más desinformación que antes.

“Los firmantes que integren la inteligencia artificial generativa en sus servicios, como Bingchat en el caso de Microsoft o Bard en el de Google , deben incorporar las salvaguardias necesarias para que estos servicios no puedan ser utilizados por agentes malintencionados para generar desinformación”, declaró Jourova en una rueda de prensa.

“Los firmantes que dispongan de servicios con potencial para difundir desinformación generada por inteligencia artificial deberán, a su vez, implantar tecnología para reconocer este tipo de contenidos y señalarlos claramente a los usuarios”, añadió.

El peligro del mal uso de esta tecnología no solo asusta a los gobiernos y los científicos, sino también al CEO de Open AI, Sam Altman, que predijo el lunes un “enorme papel” para Israel en la reducción de los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y señaló oportunidades de inversión en el país, que está debatiendo si se debe regular la tecnología detrás de ChatGPT y cómo hacerlo.

Altman se encuentra en Israel, país que, según un estudio de la Universidad de Stanford, se encuentra entre los cinco primeros en cuanto a sistemas de aprendizaje automático y concentración de competencias en IA.

“Durante este viaje por el mundo, en el que me he reunido con líderes mundiales, me he sentido muy reconfortado al ver la reflexión, la atención y la urgencia que hay en encontrar la manera de mitigar estos enormes riesgos”, declaró Altman durante una reunión con el presidente israelí Isaac Herzog.

“Es fantástico ver la energía puesta en aprovechar la tecnología y sus beneficios positivos, y estoy seguro de que Israel desempeñará un papel enorme.”

Ver más: Artificial Intelligence: JP Morgan desarrolla unidad de IA para ofrecer consejos financieros

Ver más: Microsoft alerta: hay que controlar la Inteligencia Artificial

Ver más: Acciones de IA: en caso de que te hayas perdido Nvidia, Google Artificial Intelligence