Artificial Intelligence: Cerrar la brecha de confianza es crítico para la adopción de IA generativa

22/05/2023

Thomson Reuters compañía global de contenido y tecnología publicó una nueva investigación que destaca cómo la creciente confianza entre los profesionales legales será clave para la adopción continua de la tecnología impulsada por IA.

La investigación recopiló opiniones de representantes de firmas de abogados medianos y grandes en los EE.UU., Reino Unido y Canadá, donde se demuestra que el reconocimiento de la IA es alto. En general, la investigación mostró que la profesión legal es muy consciente de la IA generativa y ChatGPT. Un 91% de los encuestados indicó haber oído o leído sobre IA generativa o ChatGPT, incluido el 93% de los encuestados de grandes firmas de abogados y el 90% de los encuestados de firmas de abogados medianos. Esas cifras también variaron ligeramente según la geografía: Canadá (97%) registró la tasa más alta de reconocimiento generativo de IA/ChatGPT, mientras que el Reino Unido (86%) registró la más baja.

Más allá de la concientización, las firmas de abogados también ven una oportunidad potencial en la nueva tecnología. La investigación mostró que el 82% de los profesionales legales cree que la IA generativa como ChatGPT se puede aplicar al trabajo legal. Los socios y socios gerentes de las firmas de abogados en general se sintieron más positivos que otros tipos de abogados, ya que el 59% dijo que la IA generativa debería aplicarse al trabajo legal, en comparación con el 52% de los socios y el 44% de otros abogados dentro de las firmas.

Con respecto al trabajo no legal de las firmas, casi tres cuartas partes (72%) de los encuestados dijo sentir que la IA generativa o ChatGPT deberían aplicarse al trabajo no legal. Solo el 7% respondió que no se debe aplicar al trabajo no legal, mientras que el 21% respondió que no sabía.

“Nuestro uso de la tecnología de inteligencia artificial está diseñado para ayudar a los profesionales legales a hacer su trabajo de manera más eficiente, lo que les permite concentrar su tiempo donde más importa. Estos datos demuestran un alto compromiso con la nueva tecnología, pero una necesidad crítica de una mayor comprensión para permitir que los profesionales legales primero confíen y luego aprovechen la oportunidad que se avecina,” dijo Kriti Sharma, Directora de Producto de Tecnología Legal de Thomson Reuters. “Estamos dedicados a ayudar a nuestros clientes a navegar por el surgimiento de la IA generativa, así como a apoyar a la profesión para aprovechar el potencial de los grandes modelos de lenguaje para mejorar el acceso a la justicia.”

Las firmas de abogados que buscan adoptar nuevas tecnologías son conscientes de los riesgos potenciales y están adoptando un enfoque cauteloso pero práctico a medida que exploran posibles casos de uso. Como parte de la investigación, el Thomson Reuters Institute realizó entrevistas cualitativas para comprender mejor los puntos de vista. En cada entrevista realizada se mencionó la importancia de aplicar vallas de protección al uso de la IA generativa, y todos señalaron que aún no confían plenamente en las herramientas de IA generativa, y en particular en la herramienta ChatGPT de cara al público, con datos confidenciales.

Con un tercio de los encuestados (34%) aún en la fase de consideración para la IA generativa y ChatGPT, es esencial generar confianza para garantizar el conocimiento de su potencial. La encuesta destaca que, además de mantenerse al día con el desarrollo de la tecnología, la profesión jurídica debe centrarse en la educación. Esto ayudará a los profesionales a aprovechar las oportunidades para aumentar la confianza y generar conciencia sobre cómo la tecnología de IA puede ayudar a automatizar tareas, brindar información e impulsar la eficiencia cuando se combina con información confiable y conocimiento humano.

A pesar de que la investigación muestra que el 83% de los encuestados cree que su firma no utiliza IA, o no sabe si se utiliza IA en su firma, la profesión jurídica se ha beneficiado de la inteligencia artificial durante muchos años. Con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, hemos visto una nueva capa de oportunidades en las herramientas que tienen el potencial de transformar la forma en que trabajan los abogados.

Sharma agregó: “La investigación destaca lo que los profesionales piensan y sienten sobre el surgimiento de la IA generativa. Tenemos claras las oportunidades; sin embargo, sugiere que aún no tenemos clara la aplicación segura o beneficios. Para tener éxito, la industria legal debe ser proactiva y asumir la responsabilidad de educarse a sí misma, acordar reglas específicas del sector, liderar la conciencia del consumidor y ser proactiva en la expansión de su código de ética para incluir a la IA”.

Metodología

El Thomson Reuters Institute realizó la investigación para este informe enviando invitaciones a una encuesta en línea a firmas de abogados medianos y grandes, junto con firmas de abogados miembros del panel de la Coalición de Influyentes de Thomson Reuters, ubicados en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Hubo 443 encuestados aplicables entre el 21 y el 31 de marzo de 2023.

De estos encuestados, el 62% eran de firmas de abogados medianas (entre 30 y 179 abogados); y el 38% restante eran de grandes firmas de abogados (más de 180 abogados), con un 17% del total de encuestados de firmas con más de 500 abogados. La mayoría de los encuestados eran de EE. UU. (63%), con un 23% de encuestados del Reino Unido y un 14% de Canadá.

Los títulos de trabajo de los encuestados se dividieron aproximadamente entre socios/socios gerentes (34%), asociados (30%) y otros abogados (26%). El 11% restante de los encuestados se dividió entre asistentes legales, bibliotecarios jurídicos, C-suite/liderazgo ejecutivo y administración de TI/tecnología.

A los encuestados que completaron la encuesta también se les hicieron preguntas abiertas seleccionadas sobre sus opiniones sobre por qué la IA generativa debería o no usarse para el trabajo legal, así como los riesgos potenciales de la IA generativa, y si creían que existían esos riesgos. El Thomson Reuters Institute también realizó entrevistas cualitativas adicionales para desarrollar aún más las creencias generativas de IA además de las respuestas de la encuesta.

