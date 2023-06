Artificial Intelligence: ¿Cómo beneficia a las empresas?

22/06/2023

En la era de la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como una tecnología innovadora con potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que las empresas operan y toman decisiones estratégicas. Sobre todo, si se trata de mejorar la eficiencia y la productividad de la compañía.

Según el informe The State of AI in the Enterprise 2021 de Deloitte, el 73% de las organizaciones encuestadas ya habían invertido en inteligencia artificial y el 57% consideraba que la IA tenía un impacto en el funcionamiento de sus operaciones diarias.

La inteligencia artificial se refiere al desarrollo de sistemas para que las computadoras y máquinas pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucre datos cuya escala exceda lo que los humanos pueden analizar.

Debido a estas capacidades se abren nuevas oportunidades y desafíos para el mundo empresarial. De acuerdo con Yanisela Murillo, Gerente General de Expand, compañía que representa a Salesforce en Costa Rica, entre los grandes beneficios que ofrece la IA se encuentra la mejora de la eficiencia y productividad de las organizaciones que la implementan, ya que permite automatizar procesos, analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones más informadas y precisas.

“Uno de los principales cambios que la inteligencia artificial ha traído a las empresas es la automatización de tareas repetitivas y de bajo valor añadido. Esto liberará a los colaboradores de las tareas monótonas y les permitirá centrarse en actividades más estratégicas y creativas. Además, la IA puede realizar análisis avanzados en grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones y la identificación de patrones y tendencias” indicó Murillo.

El estudio AI Index 2023 publicado por el Instituto de Inteligencia Artificial de Stanford, indicó que la inversión privada mundial en IA fue de 91.900 millones de dólares en el 2022. De esta manera se muestra un aumento significativo en la inversión en inteligencia artificial por parte de las empresas y refleja el crecimiento de esta tecnología en el ámbito empresarial.

Otros beneficios. La IA también mejora la experiencia del cliente. Con chatbots y asistentes virtuales inteligentes, las compañías interactúan con los clientes de manera más rápida y personalizada, ofreciendo respuestas instantáneas y soluciones eficientes a sus problemas.

La especialista comentó que Salesforce diseñó Einstein Analytics para que las empresas, sin importar su tamaño, puedan incorporarlo y así lograr que sean más inteligentes y predictivas acerca de las necesidades de sus usuarios.

“Con el chatbot Einstein Analytics se cubre las preguntas básicas y claras que deben hacerse acerca del producto y tiempo más adecuado para el cliente, al igual que cuáles son los canales idóneos para comunicarse con este” expresó Murillo.

Además, Salesforce está trabajando en sistemas para la seguridad en el uso de los datos personales. La compañía anunció en su conferencia Salesforce IA Day realizada en el mes de junio que, una vez recopilada la información, se almacenará en la Data Cloud, una nube en la cual se selecciona cuidadosamente lo que realmente aporta valor a la empresa o marca. Esto garantiza la protección de los datos y brinda tranquilidad a los usuarios.

En la misma conferencia, la compañía anunció la incorporación de IA Generativa, con su servicio Einstein GPT, poniendo al alcance de las empresas el poder de estas tecnologías.

Asimismo, Murillo agregó que con los funcionamientos del CRM que ofrece Salesforce junto a Einstein Analytics, las organizaciones pueden ir descubriendo ideas, anticipando resultados, haciendo recomendaciones, automatizando las tareas de los equipos de trabajo y nutriendo de datos a la plataforma con cada interacción que se tiene con los clientes para lograr tener una relación más estrecha y personalizada con ellos.

