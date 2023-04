Artificial Intelligence: ¿Cómo funciona la PNL en la IA para cambiar las palabras de un texto?

26/04/2023

PNL significa procesamiento de lenguaje natural. La PNL es una rama de la IA ( Inteligencia Artificial ) que se ocupa de crear sistemas informáticos que puedan comprender y manipular el lenguaje natural.

Como sabe, la interacción persona-computadora no es fácil, ya que requiere muchas capas de traducción diferentes y muchos conocimientos técnicos. La mayoría de los humanos no son expertos en eso. Hoy usamos computadoras fácilmente porque las capas de traducción que convierten la entrada humana en texto comprensible por máquina son bastante avanzadas. Pero esto no puede considerarse PNL ya que la computadora solo trabaja con información que entiende.

Con PNL, toda la traducción se va por la ventana y una computadora se vuelve capaz de comprender la entrada humana directamente. Hoy en día, la PNL se utiliza comúnmente para tratar con texto. La gente lo usa para crear y manipular texto para sus propios medios. Hoy veremos cómo la PNL se usa específicamente para reescribir textos.

¿Cómo funciona la PNL en el cambio de texto?

La PNL tiene muchos procesos diferentes. Ahora, debe comprender que la PNL en sí misma no es una aplicación. Se incluye con otras aplicaciones y funciona en el back-end. Entonces, si estamos hablando de cambiar palabras con PNL, en realidad estamos hablando de herramientas de reescritura.

Un reescritor de texto con NLP generalmente utiliza los siguientes procesos para comprender y luego manipular el texto.

1. Tokenización

La tokenización es una técnica en la que el texto se divide en sus componentes más pequeños posibles. Cada componente es una ficha . Ahora, dependiendo de la implementación de NLP, un token podría ser un solo carácter, una colección de caracteres o incluso una palabra completa.

La tokenización es un proceso común a todas las técnicas que procesan texto de alguna manera. También se usa ampliamente en la construcción de compiladores. En la tokenización, el texto dado se escanea y cada carácter (incluidos los espacios vacíos) se tokeniza. Este es un paso esencial en PNL, ya que ayuda a las computadoras a procesar y analizar el texto.

2. Asignación de partes del discurso

Las partes del discurso incluyen cosas como sustantivos, verbos, objetos, sujetos y adjetivos. Las partes del discurso se unen de acuerdo con las reglas de la gramática para formar una oración coherente. Cuando finaliza el proceso de tokenización, el siguiente paso que da una herramienta de reescritura de NLP es reconocer las partes del discurso.

Si los tokens son caracteres, entonces se juntan para formar palabras y luego se les asigna una parte del discurso. Si los tokens son palabras, entonces se les asigna directamente la parte del discurso. Este es un paso importante para manipular texto, ya que permite que la computadora aplique reglas gramaticales al texto.

3. Análisis gramatical

Este es el paso donde se comprueba la gramática del texto. No es tan difícil programar un conjunto de reglas, sin embargo, la gramática tiene muchas excepciones, por lo que los valores atípicos deben programarse por separado.

De todos modos, la estructura gramatical de todas las oraciones individuales se analiza y verifica para ver si es correcta o no. Esto ayuda al sistema a comprender las relaciones entre palabras y frases, lo que le permite reescribirlas de manera efectiva.

Aquí también es donde termina el preámbulo y comienza la reescritura real.

4. Reescritura de texto

Ahora que se ha realizado todo el preprocesamiento, un reescritor de texto NLP puede ponerse a trabajar. Existen múltiples técnicas de reescritura y una herramienta podría utilizar una o varias de ellas. Estas son algunas de las técnicas utilizadas por una herramienta de reescritura para cambiar palabras de un texto.

a. Reemplazo de sinónimos

Como su nombre indica, en esta técnica de reescritura se intercambian las palabras de un texto con sus sinónimos. Los reescritores de texto de PNL tienen enormes bancos de palabras que utilizan para encontrar sinónimos adecuados para las palabras del texto.

Alternativamente, pueden usar modelos de palabras previamente entrenados para encontrar sinónimos. Eso depende de la herramienta de reescritura que se utilice.

b. Cambiar la estructura de la oración

No todas las reescrituras se componen del uso de reemplazos de sinónimos. A veces, también se realizan otros cambios en el texto que pueden tener un profundo impacto en su sintaxis.

La técnica de la que estamos hablando está relacionada con la alteración de frases y su orden. Si está familiarizado con su idioma, sabrá que puede cambiar el orden de las palabras sin alterar el significado.

Bueno, algunos reescritores de PNL pueden hacerlo con facilidad. Y algunas herramientas de reescritura combinan ambas técnicas (intercambio de sinónimos y reordenación de frases) para reescribir de manera más efectiva.

c. Simplificación de oraciones

Algunos reescritores utilizan una técnica diferente para reescribir. Implica comprender semánticamente el texto y luego reescribirlo para hacerlo más simple y fácil. Esto se hace dividiendo oraciones complejas en otras más cortas. Las oraciones cortas son más fáciles de leer, por lo que reducen la complejidad.

Algunas herramientas de reescritura pueden utilizar esta técnica junto con otras técnicas para producir mejores resultados.

Conclusión

Así es como funcionan la mayoría de las herramientas de reescritura de PNL. Tokenizan el texto para analizarlo y luego asignan partes del discurso a partir de esos tokens. Esto les ayuda a comprobar y aplicar las reglas de la gramática al texto. Luego utilizan diferentes técnicas de reescritura para alterar el texto y mostrar el resultado al usuario. Para leer más sobre IA y NLP en la manipulación de texto, puede comenzar leyendo este artículo .