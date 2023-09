Artificial Intelligence: ¿Dónde crees que se ha exagerado sobre el impacto de la IA?

Por staff

10/09/2023

“Las exageraciones sobre el potencial de la IA provienen en gran medida de malentendidos sobre lo que la IA realmente puede hacer. Todavía vemos muchas máquinas impulsadas por IA que alucinan constantemente, lo que significa que cometen muchos errores. Por lo tanto, la idea de que este tipo de IA reemplazará la inteligencia humana es poco probable.

“Otro obstáculo para la adopción de la IA es el hecho de que los sistemas de IA extraen sus datos de fuentes no representativas. La gran mayoría de los datos son producidos por una sección de la población en América del Norte y Europa, lo que lleva a los sistemas de IA a reflejar esa visión del mundo. ChatGPT, por ejemplo, extrae en gran medida la palabra escrita de esas regiones. Mientras tanto, casi 3 mil millones de personas todavía no tienen acceso regular a Internet y no han creado ningún dato por sí mismos.

¿Cuáles son los mayores riesgos asociados con la IA?

“Los sistemas de IA son increíblemente nuevos. Por lo tanto, las empresas y el público en general deben tener cuidado antes de usarlos. Los usuarios siempre deben verificar que un sistema de IA haya sido diseñado y desarrollado de manera responsable, y que haya sido bien probado. Piensa en otros productos; Un fabricante de automóviles nunca lanzaría un vehículo nuevo sin pruebas rigurosas de antemano.

“El riesgo de utilizar sistemas de IA no probados y poco desarrollados no solo amenaza el valor de la marca y la reputación, sino que también expone a los usuarios a litigios. En los Estados Unidos, por ejemplo, las regulaciones gubernamentales han dejado claro que las empresas serán responsables del uso de herramientas de contratación impulsadas por IA que discriminan.

“También están las principales preocupaciones de sostenibilidad que rodean a la IA y los sistemas informáticos avanzados, que utilizan una enorme cantidad de energía para desarrollarse y operar. La huella de carbono de todo el ecosistema de tecnología de la información y las comunicaciones ya es igual a las emisiones de combustible de la industria de la aviación“.

¿Qué pasos se pueden tomar para garantizar que la IA se desarrolle de manera responsable?

“En primer lugar, la gente debe pensar si la IA es o no la mejor herramienta para resolver un problema o mejorar un sistema. Si la IA es apropiada, el sistema debe desarrollarse con cuidado y probarse bien antes de que se lance al público.

“Los usuarios también deben conocer las regulaciones legales, y el sector público y privado deben trabajar juntos para desarrollar barreras de protección adecuadas para las aplicaciones de la IA.

“Por último, los usuarios deben utilizar las diversas herramientas y recursos que se han desarrollado para ayudar a marcar el comienzo de la IA responsable”.