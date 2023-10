Artificial Intelligence: ¿En qué sectores ha impactado más la inteligencia artificial?

Por staff

13/10/2023

El 88% de las empresas considera que la Inteligencia Artificial (IA) juega un papel imprescindible en su trabajo

Algunos sectores que más ha revolucionado la IA son la seguridad y la vigilancia, la industria, la educación, salud y recursos humanos

La Inteligencia Artificial ha llegado no solo para transformar el cómo nos relacionamos las personas con la tecnología, sino también y, especialmente, para revolucionar los procesos de negocio y de las industrias. En este sentido, esta tecnología cada vez gana más peso entre las empresas y empleados españoles ya que, según un estudio de HubSpot, el 88% considera que juega un papel fundamental en sus labores diarias.

La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar nuestra calidad de vida gracias a la capacidad de optimizar los servicios de prácticamente cualquier industria. Así, knowmad mood, consultora tecnológica especializada en servicios de transformación digital, destaca cinco sectores donde la IA ha llegado para quedarse y revolucionarlos de forma permanente:

Seguros y Finanzas: IA para la detección de riesgos y predicción financiera

La inteligencia artificial (IA) se está aplicando en el ámbito financiero y de seguros para aumentar la detección de fraudes y la precisión en la previsión financiera. Grandes volúmenes de datos financieros, de pólizas etc pueden ser analizados por algoritmos de aprendizaje automático para identificar tendencias y anomalías que puedan sugerir comportamientos fraudulentos. En el sector de los seguros, la IA complementada con modelos climáticos puede utilizarse para evaluar el riesgo de eventos climáticos en los activos de clientes y así estimar costes de seguros, así como daños potenciales. Por último, los modelos de previsión financiera impulsados por IA pueden ayudar a las empresas a realizar pronósticos más precisos sobre los ingresos y la rentabilidad futuros.

Por otro lado, muchas empresas están utilizando IA cognitiva para acortar el tiempo que se tarda en analizar documentos de contratos, facturas etc. Mediante estas soluciones se extrae información importante de documentos de forma automática reduciendo el tiempo para la toma de decisiones y mejorando el proceso.

Salud: IA para mejorar la eficacia de los tratamientos y aceleración del diagnóstico

También el sector de la salud está comenzando a apoyarse en el aprendizaje automático y en el Big Data con el objetivo de mejorar el diagnóstico médico y la toma de decisiones clínicas. Según un informe de Frost & Sullivan, la aplicación de la IA se traduce en mejoras de los resultados en salud de hasta el 40%. Así, permite detectar y predecir patrones y anomalías que podrían pasar inadvertidas por los médicos, lo que permite el diagnóstico temprano de enfermedades como, por ejemplo, el cáncer o cardiopatías no fácilmente detectables, con el fin de ayudar a los profesionales de la salud a tomar mejores decisiones. Y no solo eso, si no que combinando analítica predictiva e IA los médicos pueden proporcionar un tratamiento personalizado según la historia clínica de cada paciente y enriquecido con la información a tiempo real proveniente de biosensores, dispositivos personales y aplicaciones móviles.

Sector industrial y energía: IA para conseguir una producción sostenible, eficiente y flexible

Hoy en día, para lograr una producción industrial optimizada, de mayor calidad y más sostenible es necesario aumentar la eficiencia, reducir los paros imprevistos de fabricación, aumentar la calidad de productos y automatizar procesos y, por ello, según el informe AI Index, el 10% de las empresas del sector industrial ya han adoptado esta tecnología. En este sentido, la industria se apoya fundamentalmente en soluciones de visión artificial y servicios cognitivos de IA para un mantenimiento predictivo que se anticipa a los fallos en máquinas y plantas monitorizando la información de sensores de proceso e imágenes en tiempo real, inspección automática de la calidad de los productos con visión artificial, predicción y optimización del consumo energético por medio de IA y gemelos digitales. Estas soluciones permiten una mejor gestión de todos los recursos, minimizar tiempos y reducir los costes de producción y mantenimiento. Y, más allá, permite mejorar seguridad de las personas en los entornos industriales y la toma de decisiones ágiles e informadas.

Educación y formación: la IA como clave de la experiencia de aprendizaje

La inteligencia artificial está dando la vuelta completamente a cómo entendemos el proceso de aprendizaje educativo, poniendo el foco en la personalización en base a las características y necesidades individuales de los alumnos. En este sentido, la IA aplicada en este ámbito permite a los docentes mejorar el análisis del rendimiento académico de sus alumnos, ya que es capaz de establecer patrones de aprendizaje y, de esta forma, identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los estudiantes. De hecho, estos sistemas que se adaptan a las necesidades particulares de los estudiantes y proporcionan programas personalizados para los alumnos son capaces de mejorar las calificaciones en un 62%, según un estudio de Knewton realizado con más de 10.000 estudiantes.

Seguridad y vigilancia: utilizar la IA para anticiparse al delito

La IA también ha demostrado que su capacidad de predicción puede ayudar en la lucha contra el delito, y los gobiernos y empresas son cada vez más conscientes de ello. De hecho, su inversión en soluciones de Inteligencia Artificial superará los 500.000 millones de euros en 2023, según datos de IDC. La clave para el sector de la seguridad y la vigilancia está en el aprendizaje automático (machine learning) o aprendizaje profundo (deep learning), implementados en dispositivos de vigilancia como cámaras de seguridad, que son capaces de analizar las imágenes grabadas de forma precisa para así identificar patrones y comportamientos extraños en ellas. Así, a partir del análisis de datos y modelos predictivos, los profesionales de este sector pueden ser alertados automáticamente y dar una respuesta más rápida y eficiente en caso de intrusiones o emergencias de seguridad.

Recursos Humanos: optimización de los procesos de selección y gestión de talento

La capacidad de la IA para analizar grandes cantidades de datos también ha revolucionado el campo de los recursos humanos y de la gestión del talento. Así, los algoritmos de la inteligencia artificial son capaces de analizar los perfiles profesionales de los posibles candidatos al puesto de trabajo con el fin de identificar las competencias clave en el proceso de selección. Del mismo modo, permite a los responsables de RRHH gestionar el talento interno e identificar candidatos para ofrecerles oportunidades tanto de promoción como de desarrollo profesional.

“La inteligencia artificial es la llave para mejorar la calidad de vida de las personas y, de hecho, estos ejemplos que hemos visto son tan solo un pequeño porcentaje comparado con su verdadero potencial. Sin embargo, no deja de plantearnos una serie de retos a los que debemos atender, especialmente las empresas, que cada vez apuestan más por beneficiarse de esta tecnología. En knowmad mood entendemos la IA como un proyecto estratégico de sus negocios, y por ello creemos necesario un acompañamiento en todo el ciclo de vida de este desafío: desde la formación y capacitación inicial pasando por el descubrimiento ágil de iniciativas hasta las pruebas de concepto, pilotos y escalado de las mismas. Así, poco a poco, conseguiremos entre todos aprovechar el potencial de la IA para que la sociedad se beneficie en su conjunto” dice Gustavo Sandoval, Head of IoT, Smart Industry & AI de knowmad mood.